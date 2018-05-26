假檢警監管老梗再現 男子遭詐痛失200萬

警方提醒假檢警詐騙手法，呼籲民眾切勿上當。(林郁平翻攝)

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高雄一名50歲鐘姓男子，上周接到電信公司語音來電，表示其申請一支電話欠款未繳，對方並聲稱將電話轉給電信警察，假警察隨後於電話中向鐘男表示，該電話涉及擄車勒索，並有被害人轉帳進他的玉山板橋分行帳戶，鐘男涉嫌此案，帳戶需要先凍結，並須將錢立刻轉進檢察官指定的銀行帳戶，查證後方可再使用該帳戶。

對方聲稱，為釐清案情、加速辦案時效，檢察官有開立公證證明書及法院傳票，將立即派遣偵查人員至其住處收取200萬元「監管帳戶款項」作公證，於是鐘男在自家收領假偵查人員出示的2張假證明書，當面交付200萬元給對方，後來才驚覺遭到詐騙報案。

新北市另一名周姓家庭主婦，上周也接到自稱中華電信客服來電，聲稱其門號積欠電話費4萬3000元，並立即幫周女轉到假165專線，自稱165專線人員「洪員警」表示，經電腦系統查詢，檢警偵辦一起販毒集團案，發現有周女在台灣銀行開立的帳戶，指周女可能涉及販毒、洗錢防制法，並將電話轉給假「王組長」，表示查詢周女身分證號碼，確實與此販毒集團有來往，故再將電話轉給偵辦此案的假「楊主任」，聲稱此為代號B37公訴案，其會向檢察官申請「資金公證」，要求周女立刻領出100萬元，將現金、存摺及提款卡裝袋封籤，交由前往其住處執行的假陳姓偵查人員，於是周女立刻提領現金100萬元，並當面交付該假偵查人員，周女事後才驚覺被騙。

刑事局統計，近一周以假檢警老梗詐騙受害達20件左右，詐騙集團會先聲稱被害人身分遭冒用、欠繳電話費，電話之後轉接給假檢警，被害人心生恐懼下便容易失去判斷力，最後要求被害人匯款，甚至是要求提款並交付給前往住處執行假公務及取款的車手。

刑事局呼籲，檢警不會監管任何人帳戶，更不會要求收取現金或存簿，提醒民眾聽到「身分遭冒用協助申請資金公證」、「現在電話幫你做筆錄」、「等下傳真公文給你」、「法院幫你保管金錢」、「監管帳戶」等關鍵字時，絕對是詐騙。類似的詐騙手法在165反詐騙官方網站及165反詐騙App上都有介紹，有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

(中時 )

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