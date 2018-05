全球明星名人去哪度假？全球10大頂級蜜月地大公開

2018年05月26日 16:53 中時 何書青

奢華營地酒店「&Beyond Ngorongoro Crater Lodge」。(圖自該酒店官網)

紐西蘭的純淨壯闊自然景觀。(HHtravel鴻鵠逸遊提供)

與馬龍白蘭度同名之The Brando白蘭度私島渡假村。(圖自該酒店官網)

巴塞隆納經典高第建築。(HHtravel鴻鵠逸遊)

世界名牌LV和酒業巨擘軒尼詩旗下的奢華酒店。(圖自該酒店官網)

在美麗的愛琴海展開頂級遊輪之旅十分浪漫。 (HHtravel鴻鵠逸遊提供)

日前哈利王子和梅根王妃的世紀婚禮是全球矚目焦點,而婚後兩人的蜜月地點仍保密到家,引發外界好奇猜測,也不禁讓人想知道現下正夯的頂級路線蜜月有哪些?雖說島嶼渡假仍是主流,但隨著近年旅客求新求變,嚮往獨一無二、一生難得一次的深度體驗,像是頂級遊輪、非洲頂級營地、紐西蘭頂級莊園,甚至是南極婚禮等,HHtravel鴻鵠逸遊盤點出「全球10大頂級蜜月地」,讓大家一窺究竟。

塞席爾(Seychelles)

位於非洲大陸東南方、印度洋上的絕美群島,為大英國協的成員國之一,由3個主島及眾多小島組成。其中「弗雷格特私人島(Fregate Island Private)」被推選為世界10大奢侈渡假酒店品牌之一,300英畝的島上擁有包含時代雜誌選為「全球最好10大沙灘」等7處沙灘,卻僅有17棟獨立Villa,而為保護當地稀有自然生態環境,1天限制最多40人登島入住。

遺世獨立的塞席爾,絕佳的隱私性也獲得皇室名人的鍾愛,英國威廉王子與凱特王妃,就選擇塞席爾包島蜜月。影星喬治克隆尼、暢銷作家J.K.羅琳也曾到訪賽席爾享受私密假期。

非洲(Africa)

哈利王子與非洲有著不解之緣,外界紛紛猜測非洲大陸將會是這對皇室新人可能的蜜月地之一。豐富的野生動物資源、非洲奢華頂級營地,成為頂級蜜月的另類新選。例如接近坦尚尼亞及肯亞交界、非洲第一高峰吉力馬扎羅山旁的恩格龍格魯火山口(Ngorongoro),是世界上最大又完整的火山口,此處坐擁獨一無二的自然生態而被列入世界遺產,也由於高海拔地理位置,與非洲其他地方不同,無污染及少病害疾病。

位於山腳下的「&Beyond Ngorongoro Crater Lodge」則是保護區裡最奢華的營地酒店,除了擁有一般奢華旅宿的必備要素,最大賣點是能夠與野生動物的近距離接觸,白天可見斑馬、水牛等、夜晚則有土狼等野生動物出沒,出入則由專屬酒店人員確保安全無虞,在酒店就能見到非洲野生動物,讓房客有著永生難忘的體驗。

斐濟(Fiji)

愜意享受涼爽海風、細沙與鮮美海鮮盛宴,「BULA!BULA!」是斐濟人熱情呼喊著歡迎之意。斐濟位於南太平洋,終年氣溫在攝氏22至30度,屢獲「世界十大蜜月勝地」、「世界十大必遊海灘」等美譽,同時也獲選孤獨星球必訪渡假天堂,其純淨的海洋、細白的沙灘深受全球旅人喜愛。

斐濟也是全球許多名人渡假愛去之處,像是比爾蓋茲曾包下Wakaya島度蜜月,著名脫口秀主持人歐普拉喜愛到Laucala島上享受私密假期,瑪丹娜多次選擇Vomo島舉辦派對,影星湯米李瓊斯也酷愛在Vatulele島上潛水,奧地利首富紅牛老闆更砸重金買下小島年年回訪。

紐西蘭(New Zealand)

身為大英國協的一員,紐西蘭純淨悠然,深受英國皇室旅遊渡假的喜愛。其中「胡卡頂級渡假莊園Huka Lodge」,位於陶波湖畔,作為英國皇室成員消遣散心之地,曾接待過伊莉莎白女王二世、愛德華王子及多位公爵及公爵夫人。佔地17公頃的莊園,只有25間套房和別墅,在此觀賞壯觀的胡卡瀑布,或於湖上垂釣,享受充滿傳統英國鄉郊貴族的高雅氣派。另外紐西蘭的獨特地貌奇景也吸引藝人吳奇隆和劉詩詩到訪,拍攝獨一無二的婚紗照。

大溪地(Tahiti)

「大溪地歸來不看海」、「最接近天堂的地方」都不足以表達大溪地之美。這個令人心往神醉的太平洋島嶼,同樣虜獲眾多名人的心。2014年,馬龍白蘭度逝世10週年紀念日,「The Brando 白蘭度私島渡假村」正式對外營運。這間世界級的渡假村獨樹一格,集極致奢華、純淨生態、永續經營於一身。島上擁有35棟獨立Villa,含私人泳池及私家沙灘。李奧納多狄卡皮歐、強尼戴普、莫文蔚,甚至美國前總統歐巴馬都曾是嘉賓。

而「波拉波拉St. Regis渡假酒店The St. Regis Bora Bora Resort」位於波拉波拉潟湖的私人島嶼上,被細白沙灘和寧靜潟湖所包圍的世外桃源,經典水上屋、水上餐廳供應世界級美食,泳池酒吧舒適躺椅,讓這裡成為影后妮可基嫚的夢幻放鬆之地。

西班牙(Spain)

除了浪漫,蜜月也可以是一場文化藝術之旅。以佛朗明哥、鬥牛競技聞名的西班牙,是近年興起的低調奢華月蜜月地點。著名古城塞維亞(Sevilla)搭乘貴族馬車欣賞古城風情,品味著名歌劇卡門背景地,塞維亞皇宮則是著名影集「冰與火之歌」取景地。

被深谷及斷崖絕壁環繞的小鎮-龍達(Ronda),可說是世間唯有的奇特景致,險峻的地形被海明威譽為「西班牙最適合度蜜月及私奔之地」,西班牙首善之區的馬德里(Madrid),可以參觀世界4大博物館之一的普拉多博物馆、歐洲3大皇宮的馬德里皇宮;前往巴塞隆納(Barcelona)則能欣賞高第建築:聖家堂、奎爾公園等。知名韓星宋仲基和宋慧喬於去年完婚後,被粉絲目擊於西班牙低調進行蜜月之旅。

模里西斯(Mauritius)

位於印度洋上遺世獨立的島嶼,曾經是世界上唯一度度鳥的棲息地,整座島被世界第3大珊瑚礁環繞,綿延的白沙灘、豐富的自然物種成爲世界知名的旅遊勝地。頂級旅客可以搭乘私人快艇到塔瑪琳海灣與海豚進行近距離接觸,甚至可以與海豚同遊。或於海上搭乘小船,因為透明度極高,小船彷彿漂浮在空中。

當地頂級酒店首選「模里西斯.St. Regis渡假酒店 The St. Regis Mauritius Resort」和「模里西斯.四季渡假酒店 Four Seasons Resort Mauritius at Anahita」。著名的紅頂教堂也是浪漫勝地,藝人陳小春與應采兒特地前往模里西斯進行婚拍取景。

馬爾地夫(Maldives)

身為蜜月經典目的地,夢幻的藍綠色海洋、水上屋的馬爾地夫早已被許多人列為一生必去清單首位。湯姆克魯斯、林志穎、黎明、關穎,造訪過的名人不計其數。

由世界名牌LV和酒業巨擘軒尼詩旗下的奢華酒店「馬爾地夫LVMH Cheval Blanc Randheli 白馬庄園」水上別墅位於礁湖上。這裡沒有接待處,一切講求私屬專享,搭乘水上飛機登島後,直接由私人管家恭迎,讓到訪旅客倍享尊榮。

水上別墅內除了寬敞海景臥室、獨立客廳,還有無邊際泳池,坐擁夢幻Tiffany藍海洋。晚餐可在著名白馬庄園「LE 1947」餐廳用餐,米其林主廚精心設計11道式精緻法式料理。除了英國威廉王子和凱特王妃曾來此渡假,網球王子費德勒也曾是座上賓。

希臘愛琴海(Aegean)

在愛琴海這片不大的海域上,坐落著多達2500個島嶼,每一個島嶼都堪稱絕美浪漫,擁有「全世界最浪漫夕陽」的聖托里尼,藍白相間的建築及地中海式教堂,是戀人心目中此生必遊的聖地。維密超模Ana Beatriz Barros的婚禮則選擇在米科諾斯島上舉行,五月天瑪莎也前來此地完成終身大事。

頂級遊輪

「遊輪即是目的地」是遊輪旅遊與一般旅遊最大的不同之處,可以一次輕鬆前往多個國家,省去舟車勞頓、轉機換酒店的狼狽,優雅享受兩人世界,讓頂級遊輪近年也成為全球蜜月新寵,其中,精緻奢華的小型遊輪最受青睞。頂級遊輪蜜月是英國皇家的傳統,哈利王子的父母親-查爾斯王子和戴安娜王妃,當年即是搭乘皇室郵輪大不列顛號(Britannia)進行蜜月之旅。雖目前大不列顛號已退役,不過奢華氣派的遊輪之旅仍是皇室出遊的選項之一。

說到中小型頂級遊輪不可不提的Silversea銀海遊輪,可以深入世界上難以到達的目的地,享受隱私環境,而全新旗艦Silver Muse更奢享36平方米私屬陽台套房,海上羅萊夏朵等8間頂級餐廳,24小時管家服務、隨時滿足餐飲需求,是當今全世界最好的遊輪之一。

HHtravel鴻鵠逸遊觀察,近年頂級遊輪成為蜜月最夯旅遊方式,例如今年搭乘世界最好的船:銀海遊輪Silver Muse遊希臘愛琴海、克羅埃西亞行程,每對要價125萬,錯過可要再等3年,開賣後問詢報名不斷、接近額滿。

