全球明星名人去哪度假？全球10大頂級蜜月地大公開

2018年05月26日 16:53 中時 何書青

奢華營地酒店「＆Beyond Ngorongoro Crater Lodge」。（圖自該酒店官網）

紐西蘭的純淨壯闊自然景觀。（HHtravel鴻鵠逸遊提供）

與馬龍白蘭度同名之The Brando白蘭度私島渡假村。（圖自該酒店官網）

巴塞隆納經典高第建築。（HHtravel鴻鵠逸遊）

世界名牌LV和酒業巨擘軒尼詩旗下的奢華酒店。（圖自該酒店官網）

在美麗的愛琴海展開頂級遊輪之旅十分浪漫。 （HHtravel鴻鵠逸遊提供）

日前哈利王子和梅根王妃的世紀婚禮是全球矚目焦點，而婚後兩人的蜜月地點仍保密到家，引發外界好奇猜測，也不禁讓人想知道現下正夯的頂級路線蜜月有哪些？雖說島嶼渡假仍是主流，但隨著近年旅客求新求變，嚮往獨一無二、一生難得一次的深度體驗，像是頂級遊輪、非洲頂級營地、紐西蘭頂級莊園，甚至是南極婚禮等，HHtravel鴻鵠逸遊盤點出「全球10大頂級蜜月地」，讓大家一窺究竟。

塞席爾（Seychelles）

位於非洲大陸東南方、印度洋上的絕美群島，為大英國協的成員國之一，由3個主島及眾多小島組成。其中「弗雷格特私人島(Fregate Island Private)」被推選為世界10大奢侈渡假酒店品牌之一，300英畝的島上擁有包含時代雜誌選為「全球最好10大沙灘」等7處沙灘，卻僅有17棟獨立Villa，而為保護當地稀有自然生態環境，1天限制最多40人登島入住。

遺世獨立的塞席爾，絕佳的隱私性也獲得皇室名人的鍾愛，英國威廉王子與凱特王妃，就選擇塞席爾包島蜜月。影星喬治克隆尼、暢銷作家J.K.羅琳也曾到訪賽席爾享受私密假期。

非洲(Africa)

哈利王子與非洲有著不解之緣，外界紛紛猜測非洲大陸將會是這對皇室新人可能的蜜月地之一。豐富的野生動物資源、非洲奢華頂級營地，成為頂級蜜月的另類新選。例如接近坦尚尼亞及肯亞交界、非洲第一高峰吉力馬扎羅山旁的恩格龍格魯火山口(Ngorongoro)，是世界上最大又完整的火山口，此處坐擁獨一無二的自然生態而被列入世界遺產，也由於高海拔地理位置，與非洲其他地方不同，無污染及少病害疾病。

位於山腳下的「&Beyond Ngorongoro Crater Lodge」則是保護區裡最奢華的營地酒店，除了擁有一般奢華旅宿的必備要素，最大賣點是能夠與野生動物的近距離接觸，白天可見斑馬、水牛等、夜晚則有土狼等野生動物出沒，出入則由專屬酒店人員確保安全無虞，在酒店就能見到非洲野生動物，讓房客有著永生難忘的體驗。

斐濟（Fiji）

愜意享受涼爽海風、細沙與鮮美海鮮盛宴，「BULA!BULA！」是斐濟人熱情呼喊著歡迎之意。斐濟位於南太平洋，終年氣溫在攝氏22至30度，屢獲「世界十大蜜月勝地」、「世界十大必遊海灘」等美譽，同時也獲選孤獨星球必訪渡假天堂，其純淨的海洋、細白的沙灘深受全球旅人喜愛。

斐濟也是全球許多名人渡假愛去之處，像是比爾蓋茲曾包下Wakaya島度蜜月，著名脫口秀主持人歐普拉喜愛到Laucala島上享受私密假期，瑪丹娜多次選擇Vomo島舉辦派對，影星湯米李瓊斯也酷愛在Vatulele島上潛水，奧地利首富紅牛老闆更砸重金買下小島年年回訪。

紐西蘭（New Zealand）

身為大英國協的一員，紐西蘭純淨悠然，深受英國皇室旅遊渡假的喜愛。其中「胡卡頂級渡假莊園Huka Lodge」，位於陶波湖畔，作為英國皇室成員消遣散心之地，曾接待過伊莉莎白女王二世、愛德華王子及多位公爵及公爵夫人。佔地17公頃的莊園，只有25間套房和別墅，在此觀賞壯觀的胡卡瀑布，或於湖上垂釣，享受充滿傳統英國鄉郊貴族的高雅氣派。另外紐西蘭的獨特地貌奇景也吸引藝人吳奇隆和劉詩詩到訪，拍攝獨一無二的婚紗照。

大溪地（Tahiti）

「大溪地歸來不看海」、「最接近天堂的地方」都不足以表達大溪地之美。這個令人心往神醉的太平洋島嶼，同樣虜獲眾多名人的心。2014年，馬龍白蘭度逝世10週年紀念日，「The Brando 白蘭度私島渡假村」正式對外營運。這間世界級的渡假村獨樹一格，集極致奢華、純淨生態、永續經營於一身。島上擁有35棟獨立Villa，含私人泳池及私家沙灘。李奧納多狄卡皮歐、強尼戴普、莫文蔚，甚至美國前總統歐巴馬都曾是嘉賓。

而「波拉波拉St. Regis渡假酒店The St. Regis Bora Bora Resort」位於波拉波拉潟湖的私人島嶼上，被細白沙灘和寧靜潟湖所包圍的世外桃源，經典水上屋、水上餐廳供應世界級美食，泳池酒吧舒適躺椅，讓這裡成為影后妮可基嫚的夢幻放鬆之地。

西班牙（Spain）

除了浪漫，蜜月也可以是一場文化藝術之旅。以佛朗明哥、鬥牛競技聞名的西班牙，是近年興起的低調奢華月蜜月地點。著名古城塞維亞(Sevilla)搭乘貴族馬車欣賞古城風情，品味著名歌劇卡門背景地，塞維亞皇宮則是著名影集「冰與火之歌」取景地。

被深谷及斷崖絕壁環繞的小鎮－龍達(Ronda)，可說是世間唯有的奇特景致，險峻的地形被海明威譽為「西班牙最適合度蜜月及私奔之地」，西班牙首善之區的馬德里(Madrid)，可以參觀世界4大博物館之一的普拉多博物馆、歐洲3大皇宮的馬德里皇宮；前往巴塞隆納(Barcelona)則能欣賞高第建築：聖家堂、奎爾公園等。知名韓星宋仲基和宋慧喬於去年完婚後，被粉絲目擊於西班牙低調進行蜜月之旅。

模里西斯（Mauritius）

位於印度洋上遺世獨立的島嶼，曾經是世界上唯一度度鳥的棲息地，整座島被世界第3大珊瑚礁環繞，綿延的白沙灘、豐富的自然物種成爲世界知名的旅遊勝地。頂級旅客可以搭乘私人快艇到塔瑪琳海灣與海豚進行近距離接觸，甚至可以與海豚同遊。或於海上搭乘小船，因為透明度極高，小船彷彿漂浮在空中。

當地頂級酒店首選「模里西斯．St. Regis渡假酒店 The St. Regis Mauritius Resort」和「模里西斯．四季渡假酒店 Four Seasons Resort Mauritius at Anahita」。著名的紅頂教堂也是浪漫勝地，藝人陳小春與應采兒特地前往模里西斯進行婚拍取景。

馬爾地夫（Maldives）

身為蜜月經典目的地，夢幻的藍綠色海洋、水上屋的馬爾地夫早已被許多人列為一生必去清單首位。湯姆克魯斯、林志穎、黎明、關穎，造訪過的名人不計其數。

由世界名牌LV和酒業巨擘軒尼詩旗下的奢華酒店「馬爾地夫LVMH Cheval Blanc Randheli 白馬庄園」水上別墅位於礁湖上。這裡沒有接待處，一切講求私屬專享，搭乘水上飛機登島後，直接由私人管家恭迎，讓到訪旅客倍享尊榮。

水上別墅內除了寬敞海景臥室、獨立客廳，還有無邊際泳池，坐擁夢幻Tiffany藍海洋。晚餐可在著名白馬庄園「LE 1947」餐廳用餐，米其林主廚精心設計11道式精緻法式料理。除了英國威廉王子和凱特王妃曾來此渡假，網球王子費德勒也曾是座上賓。

希臘愛琴海（Aegean）

在愛琴海這片不大的海域上，坐落著多達2500個島嶼，每一個島嶼都堪稱絕美浪漫，擁有「全世界最浪漫夕陽」的聖托里尼，藍白相間的建築及地中海式教堂，是戀人心目中此生必遊的聖地。維密超模Ana Beatriz Barros的婚禮則選擇在米科諾斯島上舉行，五月天瑪莎也前來此地完成終身大事。

頂級遊輪

「遊輪即是目的地」是遊輪旅遊與一般旅遊最大的不同之處，可以一次輕鬆前往多個國家，省去舟車勞頓、轉機換酒店的狼狽，優雅享受兩人世界，讓頂級遊輪近年也成為全球蜜月新寵，其中，精緻奢華的小型遊輪最受青睞。頂級遊輪蜜月是英國皇家的傳統，哈利王子的父母親－查爾斯王子和戴安娜王妃，當年即是搭乘皇室郵輪大不列顛號(Britannia)進行蜜月之旅。雖目前大不列顛號已退役，不過奢華氣派的遊輪之旅仍是皇室出遊的選項之一。

說到中小型頂級遊輪不可不提的Silversea銀海遊輪，可以深入世界上難以到達的目的地，享受隱私環境，而全新旗艦Silver Muse更奢享36平方米私屬陽台套房，海上羅萊夏朵等8間頂級餐廳，24小時管家服務、隨時滿足餐飲需求，是當今全世界最好的遊輪之一。

HHtravel鴻鵠逸遊觀察，近年頂級遊輪成為蜜月最夯旅遊方式，例如今年搭乘世界最好的船：銀海遊輪Silver Muse遊希臘愛琴海、克羅埃西亞行程，每對要價125萬，錯過可要再等3年，開賣後問詢報名不斷、接近額滿。

(中時 )