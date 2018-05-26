台灣世界展望會資助人分享愛與關懷

2018年05月26日 17:25 中時 盧金足

台灣世界展望會透過「資助兒童計畫」，匯聚資助人每月定期資助款，為經濟弱勢兒童及其家庭提供教育發展、健康醫療、生計發展、兒童保護等服務務方案，逐步改善兒童及家庭的生活環境，更帶來生命轉變的希望。透過一對一資助方式，目前國內外約23萬名兒童擁有資助人的關懷與陪伴。

3月參與台灣世界展望會資助人印度關懷行的老師范淑娟，在26日舉辦的「讓馨香之愛環繞世界分享會」，分享她在印度博克計畫區的看見和感動，及台灣愛心如何一步一腳印地提升並改善當地兒童的教育及家庭、社區發展，並期待有更多愛心朋友和她一起加入「資助兒童計畫」，將發現這是一段豐富心靈及帶來美好轉變的資助旅程。

成為資助人30年的范淑娟，目前資助國內外共2名兒童，樂於分享的她經常與身邊的親朋好友分享自己所資助的孩子，邀請他們一起關懷國內外兒童的現況。

范淑娟從印度回台之後，積極分享她在印度博克計畫區的所見，並鼓勵親友一同加入資助兒童計畫，「希望我們的幫助能夠讓這些弱勢家庭的孩子不要讓夢想之火熄滅，持續朝著自己的夢想道路前進。」

與會者中，年紀最小的資助人沈栯緯及沈立晴兄妹，在聽完范淑娟分享故事後，馬上決定將兩人的零用錢共同捐出資助國外的小朋友，兩兄妹表示「我們的生活已經很棒了，但想到世界另一邊的小朋友那麼需要幫忙，只要我們發揮一點小小的愛心，就能改變他們的生活。」

台灣世界展望會中區辦事處主任吳羿霆表示，長期穩定的教育發展，有機會打破世代貧窮，邀請各界一同關心弱勢兒童的教育與發展，加入資助兒童計畫，幫助兒童獲得教育支持

、良好的健康照護，擁有生命轉變生命的夢想。

(中時 )