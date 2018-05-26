知名電動機車門市開幕 黃偉哲、陳亭妃同台捧場

2018年05月26日 16:25 中時 洪榮志

電動載具是政府推動的重要政策之一，一家知名電動機車品牌26日在台南市東區拓點成立授權經銷商門市時，開幕現場政治人物雲集，不僅立委黃偉哲、陳亭妃、林俊憲難得同台捧場，連代理市長李孟諺也忍不住說，「這個空間可說是全台民代密度最高的地方」。

出席這家知名電動機車經銷商門市開幕的政治人物，除李孟諺及3位立委外，議長賴美惠也與市議員呂維胤、陸美祈、王錦德與民進黨提名市議員參選人蔡筱薇、李宗翰，以及市府民政局長陳宗彥、財團法人商業發展研究院副院長張皇珍等，大家擠在大約10坪大小的空間，好不熱鬧。

對此，李孟諺笑說，現在這個空間可說是全台民代密度最高的地方；隨後，他也表示，市府非常支持綠色節能且沒有空氣汙染的運具，目前市府已協助廠商在台南設立52個電池交換站，希望這樣優質、沒有汙染的運具，能夠在台南推廣開來，更為大家所接受，也對環境能夠更好。

李孟諺還提到，即使是在台北，捷運系統非常便捷，但台北橋還是機車滿佈，甚至日本媒體將它視為奇觀，這代表台灣人使用交通工具的習慣，短期內還是沒有辦法被大眾運輸所取代，騎機車還是一般民眾最主要的交通工具，所以減少機車對環境的汙染，優質無汙染的運具就很值得政府來支持。

業者也強調，機車是南台灣主力交通工具，擁有極大的市場成長潛力，該公司不僅預計今夏將於南台灣再設立超過8間門市，今年年底前台南、高雄與屏東地區的電池交換站數量也有望達到近180座，著重加強市區人口密集處的電池交換站密度。

(中時 )