八三夭攻蛋秒殺！ 阿璞便利商店排隊還撲空

2018年05月26日 16:38 中時 蔡琛儀

八三夭將於9月1日在台北小巨蛋舉辦成軍以來的首場萬人演唱會「一事無成的偉大」，26日中午開賣後在1分鐘內迅速秒殺，主唱阿璞自己還特地跑去全家便利商店機台前搶票卻都沒買到票，阿璞說：「感覺很奇妙，但想到9月1日小巨蛋的一萬人都是為了我們而來，現在就開始緊張了。」對於加場，經紀人也表示：「討論中。」

聽到秒殺這個好消息，鍵盤手兼團長小橘則表示：「之前每一場表演完，歌迷都會很大聲的喊：『小巨蛋！小巨蛋。』每次都只能跟大家說：『你們一人拉十個朋友來我們才開的成。』，大家總是回答『沒問題！』這次大家實現了承諾，幫我們把小巨蛋瞬間塞爆了，這份榮耀不只屬於台上五個人，而是屬於最給力的夭怪還有辛苦的工作人員！」貝斯手霸天也說：「秒殺的瞬間，所有同事、曾經共事過的朋友都傳來恭喜的訊息，腦中浮現了這麼多年以來的點點滴滴，原來一直以來我們不是只有五個人在衝撞，還有這麼多人在陪著我們。最重要的，是歌迷們的相挺，我們才能走進小巨蛋！雖然我沒得過什麼大獎，小巨蛋秒殺，已經是我心中，最大的獎項了。」

對於記者會上的承諾「小巨蛋演唱會門票秒殺就送 1,500 份雞排親自發送給一路支持他們的歌迷朋友」近期代言與工作行程滿檔，但仍將抽空履行這項承諾，詳細時間、地點請鎖定八三夭臉書粉絲團與官網。

(中時 )