古巴737墜機死者增為112人 生還旅客僅存1名

一架737-200型客機，於5月18日在古巴哈瓦那機場起飛不久墜毀。（圖/美聯社）

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中時電子報

據路透社（Reuters）報導，本月18日晚間，一架從古巴首都哈瓦那（Havana）前往東部城鎮奧爾根（Holguin）的波音（Boeing）737-200型客機，在起飛後不久墜毀，造成機上113名乘客與機組員中，第一時間僅有3名乘客重傷生還。但隨時間一點一滴過去，古巴衛生部方才宣布，又有一名名為桑切斯（Emiley Sanchez）的婦女去世，僅剩下最後一名古巴女性持續與死神拔河中。

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從哈瓦那飛往奧爾根的航程為1小時20分鐘，而奧爾根是古巴第4大城市，距離東部的旅遊勝地聖地牙哥城只有100公里，這也是為何此趟雖屬國內航班，卻是由墨西哥的航空公司負責營運。當時目擊者指出，該架編號DMJ 0972的航班在起飛後不久即墜毀，全機摔落在一號航站大樓附近的農田內，現場一片混亂。

哈瓦那嚴重的墜機事故，造成百餘名乘客和機組員死亡。（圖/美聯社）

綜合外電報導發現，此架墜毀的737-200型客機，屬於第一代的波音737。首架飛機於1967年6月29日出廠，1968年投入服務，由於機齡偏高，加上高耗油量、噪音問題與維修成本上漲的問題，目前多半僅剩第三世界國家的航空仍持續使用。該機型最大特點之一，因裝設有滑橇的裝置，讓737-200客機能平穩降落在未完善或不平整的跑道上。出事的墨西哥航空公司轄下機隊中，除了失事這架外，另還有2架同型客機。

聽聞親友喪生於墜機事故，痛哭失聲的古巴民眾。（圖/路透社）

原先三名幸運生還的乘客，都確認是古巴籍的女性，而目前唯一還活著的生還者，古巴當局也證實其身份：現年19歲的麥蓮迪亞茲（Mailen Diaz），與前兩位女性相同，因為大面積和嚴重的燒傷，持續與死神進行對抗中。

(中時電子報)

文章來源：Another Cuba plane crash survivor dies, death toll rises to 112

文章來源：Cuba plane crash toll rises to 112 with death of survivor

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