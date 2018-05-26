SBL》達欣換血！三老退役或離隊 僅留林冠綸續拚

2018年05月26日 16:26 中時電子報 黃及人

台北達欣正式宣告進入換血重建期！上季爆冷止步季後賽首輪的達欣，確定張智峰與蔡峻銘退役，岳瀛立可能轉職或離隊，僅留上季年度第六人得主林冠綸續簽1年合約，加上蘇翊傑動向未定，達欣下季陣容將更年輕化。

擁有「馴獸師」封號的張智峰，是SBL僅存4名15季全勤老將之一(另3人是林冠綸、周士淵與陳順詳)，曾在第6季包辦年度與總冠軍賽MVP，且在第6、第7季入選最佳五人，只是隨著年紀漸長，上季僅打了8場例行賽。

如今隨著確定結束15年SBL生涯，張智峰即將轉任達欣助理教練之職，成為達欣教練團的新血，達欣也考慮在下季找時間幫他舉辦退役賽；近年飽受傷勢所苦的蔡峻銘，也將轉任球隊管理，達欣教練團成員越來越堅強。

征戰SBL也有14個球季的岳瀛立，生涯從第2季效力東森羚羊開始，第3、第4季加盟台銀，第5季才到達欣打球至今，達欣希望他可以轉職台北和平館上班，但他還在考慮，強調還沒退休的岳瀛立說：「畢竟我有不少選擇。」

至於跟張智峰同屬SBL「15朝元老」的林冠綸，生涯待過達欣、台啤、米迪亞、金酒、裕隆等隊，也曾拿過年度最佳進步獎、年度第六人與最佳五人等獎項，原本他也考慮退休，卻在球團高層努力協調過後，決定留下再拚1年。

目前達欣確定跟前富邦後衛宋宇軒簽約，也會繼續找尋其他合適補強人選，可望提前在6月底或7月初舉行的SBL選秀會，自然也是達欣補強選擇之一。

(中時電子報)