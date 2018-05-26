方志友肖想「人龍戀」 謝佳見自爆內在「很狂野」

2018年05月26日 16:39 中時 潘鈺楨

暴龍T-Rex。（盧禕祺攝）

迅猛龍「小藍」。（盧禕祺攝）

電影《侏羅紀世界：殞落國度》即將上映，電影公司26日在統一時代百貨台北店2樓夢廣場打造擬真的電影情境空間。曾在偶像劇《我的寶貝四千金》攜手演出的謝佳見和方志友聯袂出席，以探險隊隊長的剽悍之姿，帶領大家勇敢挑戰蠻荒歷險。謝佳見表示自己最愛暴龍，雖然外表斯文但內心看來狂野，如果可以演，他最想要演訓龍師。方志友則最喜歡小藍，想要演暴龍，或是被暴龍追著逃，「過程中也可以跟暴龍談場戀愛。」

方志友說，25年前電影第一集，那時候她才兩歲，看電影「有點怕怕的」。3年前她有去看《侏羅紀世界》，因為老公楊銘威有養一隻南美蜥蜴，讓她對恐龍特別有親切感。電影公司砸1000萬打造情境空間，有遠渡重洋一比一等比例的巨大暴龍（T-Rex）以及迅猛龍「小藍」（Velociraptor “BLUE”）鎮守全場，還有Samsung Gear VR體驗、侏羅紀世界授權手遊、恐龍知識館、侏羅紀世界特選商品（樂高LEGO和美泰兒MATTEL）等專屬區域以及OREO和DORITOS熱情贊助侏羅紀世界隨手包，讓民眾步入現場即壟罩在侏羅紀世界的實境氛圍中。

為了讓台灣民眾真實體驗置身侏羅紀世界的情境，製作團隊精心還原電影中經典恐龍的原貌，最令人印象深刻的「暴龍和小藍」以實際比例打造，從最基礎的保麗龍皮膚紋理雕刻開始，經過繁複的手工翻模與鋼骨結構設計，到最後的手工上色組裝，全由15位專業人員手工製作而成，歷時三個月之久，終於在今天與全台民眾見面，親身體驗如同電影中初次遇見恐龍時的臨場震撼。電影6月6日在台上映。

活動訊息

●活動名稱：《侏羅紀世界：殞落國度》蠻荒探險

●活動時間：5月18日至6月18日（平日12:00-19:00，周五/周六/周日11:00-21:30）

●活動地點：統一時代百貨台北店2樓夢廣場（免費入場）

集章贈獎遊戲

5月31日開始，在統一時代百貨台北店各樓層搜集【侏羅紀世界：殞落國度】的恐龍線索，收集印戳即可領取限量禮物。參加者可以在百貨服務台索取集章探險地圖，在各線索旁找到認證印章，蓋印收集認證，集滿4個章完成探險地圖，就能獲得限量侏羅紀世界徽章。

●周末限定活動

5月26、27每天有2場恐龍寫生夢想家活動，時間15:00-16:00、16:00-17:00，現場開放報名，每場各限定30個名額，額滿截止。

6月2、3、9、10、16、17、18每日14:00-17:00舉行帆布包拓印活動，凡出示【侏羅紀世界：殞落國度】電影預售票或票根即可免費體驗帆布包拓印，一張票限體驗一次。(每日限量70個，贈完為止)

(中時 )