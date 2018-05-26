三義雲火龍節民俗登場　強化工法草編神龍

草編雲火龍舉行點睛儀式後，展開系列民俗活動。（陳慶居攝）

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點睛開光的神龍活靈活現。（陳慶居攝）

2018年三義鄉雲火龍節，即日起至6月10日在五穀宮、縣府廣場及河川加蓋廣場陸續展開，延續歷年傳統與神農大帝遶境結合，融合客家節慶與信仰。26日舉行開光點眼儀式，草編神龍霸氣中也散發藝文氣息，全由社區青年自行設計，以傳承慢城在地龍的文化。

「點左眼、眼放光明」，草編雲火龍開光點眼全程依循古禮進行，法師上奏表章後，取雞冠血再以朱砂筆按龍首、龍身、龍尾為神龍開光，祈求祥龍瑞氣為民消災解厄。

三義鄉長徐文達表示，我們以雲火龍祈求三義鄉更祥瑞，鄉親大家能夠物富年豐，能夠家庭幸福美滿。今年雲火龍由雙潭社區巡守隊製作，為展現龍的霸氣，社區今年也採用不同編織工法，強化龍首細微部位，使其更加活靈活現。

雲火龍設計者傅傳仰說，花不少時間創作，因為祂裡面應該都用釣線，把一根根稻草縫組起來，這種工法會比較麻煩一點，但可展現客庄農村文化，成為全台客庄最獨特的神龍，也了解祖先敬天惜地的文化。

徐文達說，三義雲火龍節自2007年開辦，已邁入第12個年頭，其中2008年至2016年獲客家委員會遴選為客庄十二大節慶，在中央、地方與民間共同努力下，為這項民俗活動奠定良好基礎。

(中時 )

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