呂秀蓮：柯文哲的中國經驗比我豐富

2018年05月26日 16:38 中時 曾薏蘋

民進黨決定自提台北巿長參選人，有意參選的立委姚文智及前副總統呂秀蓮今天舉行政見發表會；呂秀蓮會前受訪，被問到斷交問題時表示，台北市長柯文哲的國際經驗較不足，「他的中國經驗比我豐富，但國際經驗遠遠不足」。

曾任柯文哲競選總幹事的姚立明以身體因素婉拒出任姚文智的總幹事。姚文智表示，上午已與姚立明會談，姚立明未來還是會支持他、參加他的選舉，「姚姚配還會繼續打完這場選戰」，要外界不要有過多無端的揣測或是風涼話。

至於兩人被問到，國民黨參選人丁守中表示，他的敵人只有柯文哲。呂秀蓮表示，因為民進黨人選還沒出來，丁守中可能不易評論。姚文智說，丁守中是候選人在叫陣，有什麼好理會；他堅定意志，這幾天台灣受到中國打壓，大家應該更清楚，若未堅定台灣的價值、國家的首都，就會被軟土深掘、步步敗退，這是這次選舉很重要的議題。

被問到，蔡政府上任2年丟掉4個邦交國；呂秀蓮說，斷交責任不在總統蔡英文，台灣人不要把矛頭搞錯，全部是北京當局惡意打壓、孤立、羞辱台灣，大家應同仇敵愾。

至於坊間指，若邦交斷光，就能以台灣名義締結外交；呂秀蓮表示，「這有點風涼話」，走到國外，哪個邦交國不稱我們台灣；斷交的朋友不容易再交回來，千萬不要再講風涼話，別忘了還有很多邦交國大使在台北市。

(中時 )