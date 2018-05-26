國民黨反深澳路跑 北北基僅謝立功「獨撐大樑」

國民黨基隆市長謝立功與多名市議員參選人，今（26）日中午在基隆海洋廣場舉標語牌，齊喊「我愛基隆，我反燃煤！」表達反對興建深澳燃煤電廠訴求。（李其樺攝）

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國民黨基隆市長謝立功與多名市議員參選人，今（26）日中午在基隆海洋廣場舉標語牌，齊喊「我愛基隆，我反燃煤！」表達反對興建深澳燃煤電廠訴求。（李其樺攝）

國民黨基隆市長謝立功與多名市議員參選人，今（26）日中午在基隆海洋廣場舉標語牌，齊喊「我愛基隆，我反燃煤！」表達反對興建深澳燃煤電廠訴求。不過活動原定謝立功會和台北市長參選人丁守中、新北市長參選人侯友宜、宜蘭縣長參選人林姿妙一同參加，但其他3人皆缺席，也使得北北基第一次合體「破局」。

據悉謝立功競選辦公室昨晚發出採訪通知，將邀集台北市長參選人丁守中、新北市長參選人侯友宜、宜蘭縣長參選人林姿妙和謝立功來到深澳電廠舊址大門，用行動劇表達反對深澳燃煤電廠決心，實現北北基縣市長參選人首次「合體」。

不過對此記者昨晚致電侯友宜競選辦公室，也向丁守中競選辦公室，得知兩人今日皆未排定出席此行程，今日反深澳路跑活動除了謝出席，其他3人皆未到場。

對此謝立功表示，目前狀況不太清楚，以後和北北基其他參選人「合體」的機會非常多。宋瑋莉則試圖緩頰說，侯友宜今天在新北市跑行程，她有接到侯的電話，希望今天這個活動是北北基的第一戰。

謝立功強調，反對深澳電廠興建還是大家的共識，未來也會針對深澳議題和其他參選人合作，來表達反對意見。

謝立功競選辦公室於今天下午1時許發出通知表示，原定國民黨北北基宜的縣市長參選人侯友宜、丁守中、林姿妙因另有行程，取消接棒會師活動。

(中時 )

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