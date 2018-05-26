川普輸了！金正恩繼承祖父 周旋中美成關鍵角色

2018年05月26日 16:49 中時電子報 何宜玲

美國總統川普(左)日前宣布與金正恩會晤破局後，隔天又改口說可能起死回生。(圖/美聯社)

川金會破局，隔天川普又改口說可能起死回生，速度之快讓人摸不著頭緒，這是外界習慣都把焦點放在大國舉手投足之間，因此川普一個動作就能讓國際新聞地震。《金融時報》(Financial Times)引用華盛頓史汀生中心(Stimson Center)孫雲(Sun Yun)的觀點表示，我們只關注了大國分析，似乎忽略了北韓是一個慣用挑撥大國博弈而自己可以從中收穫利益的策略者。

由此看來，似乎不管川普決定要不要繼續川金會，或者，川金會不管是破局還是成局，中美大國之間的敏感神經早已成功被金正恩挑起，甚至連國際關注的焦點都隨之搖擺。透過這樣的操縱手法，外界看似川普正在決定到底開不開這場世紀峰會，但實際上的關鍵角色很可能是金正恩。

孫雲在報導中認為，金正恩的祖父金日成曾經在1950、1960年代左右就利用了俄羅斯和中國對抗，並從其間獲取利益。現在金正恩可能也是以同樣策略周旋在中國和美國之間。因為，金正恩首先和美國接觸，得到了川普正面回應，可能讓中國方面感到邊緣化或有所不安。接下來，金正恩又與中國接觸，讓美國方面去猜測他們正在討論什麼，引起他們興趣。這樣的外交操縱行為卻可以讓北韓成為大國之間的關鍵角色。

也就是說，接下來如果川普和習近平之間有任何不合或嫌隙，對金正恩而言都是有利的。因此，不管川金會破局，中國是否在背後扮演推手，或者到底什麼才是破局的關鍵因素，甚至這場歷史峰會能不能真的召開，都無法動搖金正恩才是最大贏家的角色。

(中時電子報)