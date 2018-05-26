騙很大！網美泣訴遭強拍裸照摸私處 原來都自願的…

南韓網紅楊藝媛日前泣訴，當年遭強拍裸摸私處，在自po的影片中痛哭。(圖／翻攝自當事人臉書）

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中時電子報

南韓網紅楊藝媛（音譯）日前PO影片泣訴遭強拍裸照，還被20多個男子輪流摸私處，震驚南韓，藝人秀智更在IG號召連署，力挺楊藝媛。才沒幾天案情卻「大逆轉」，楊藝媛的所有控訴全被指名的「室長」戳破。

楊藝媛指控的這名「室長」向媒體公布對話截圖，直指楊藝媛是以１小時10萬至15萬韓元（約新台幣2772元至4162元），自願拍攝的。

南韓女星秀智（如圖）當在IG聲援楊藝媛，不料沒幾天「室長」就指楊是為了錢自願拍攝。（圖／翻攝自秀智IG）

楊藝媛日前在公布的影片中，透露自己2015年參加模特兒試鏡，被迫穿上色情服裝，若是不照做就讓她無法出道，且要付出賠償金，後來還被20名男性以「教學」為由，觸摸她的胸部及私處，拍攝一系列的淫照，因擔心不從會被性侵或殺害，不敢抵抗，想到３年前這段經歷，忍不住在鏡頭前痛哭，影片一出獲得不少人關注

據三立報導，南韓藝人秀智也在IG聲援，號召10萬人上青瓦台請願，調查真相。不過案情意外大逆轉。楊藝媛指控的這名「室長」公開他與楊藝媛當時的對話截圖，直指楊藝媛打來說需要錢，雙方在2015年7月至9月間共拍攝13次，楊藝媛還主動向對方敲拍攝時間，詢問「這禮拜有事嗎？」拍攝１小時的酬勞大約10至15萬韓元。消息一出，南韓網友紛紛到楊藝媛臉書詢問「真相」？

(中時電子報)

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