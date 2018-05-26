金融愛心公益園遊會 林右昌盼企業投資基隆

2018年05月26日 17:12 中時 李其樺

基隆市政府與台灣金融服務業聯合總會聯合舉辦金融服務愛心公益嘉年華園遊會，今（26）日上午在基隆市六合停車場登場，基隆市長林右昌、立委蔡適應、金管會主委顧立雄皆與會出席，林右昌表示，期盼金融界把投資能量放在基隆，基隆將是大台北首都圈發展新力量。（李其樺攝）

這場金融服務愛心公益嘉年華，以慈善公益及金融知識宣導為主，安排舞台活動、趣味競賽、金融知識Q＆A、公益義賣及抽獎活動，並設有100多攤各式活動攤位，天候炎熱仍吸引不少民眾駐足探詢，場面熱絡。（李其樺攝）

基隆市政府與台灣金融服務業聯合總會聯合舉辦金融服務愛心公益嘉年華園遊會，今（26）日上午在基隆市六合停車場登場，基隆市長林右昌、立委蔡適應、金管會主委顧立雄皆與會出席，林右昌表示，期盼金融界把投資能量放在基隆，基隆將是大台北首都圈發展新力量。

林右昌指出，近年中央對基隆重大投資及公共建設計畫，現在的基隆與過去不同，將是未來10年、20年最具投資潛力、發展前景的城市，相信金融界會對基隆有信心，也對投資的機會更清楚，願意把重要的投資能量放在基隆，創造多贏，基隆會變成大台北首都圈發展嶄新的力量。

活動進行捐贈儀式，由金管會主委顧立雄見證，由金融總會理事長許璋瑤代表，先後將14個金融機構及相關單位，聯合募集180萬元捐贈基隆市社會救助金專戶，以及園遊會募集發票將全數捐贈給基隆社福單位，推動弱勢及公益服務，林右昌回贈感謝狀致謝。

這場金融服務愛心公益嘉年華，以慈善公益及金融知識宣導為主，安排舞台活動、趣味競賽、金融知識Q&A、公益義賣及抽獎活動，並設有100多攤各式活動攤位，除了金融服務專區、愛心公益專區及美食小吃等3區之外，也有基隆特產、伴手禮可供選購，天候炎熱仍吸引不少民眾駐足探詢，場面熱絡。

(中時 )