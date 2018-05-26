1個月連失2友邦 馬英九批蔡英文縱容賴揆

2018年05月26日 17:08 中時 譚宇哲

前總統馬英九前往三重大同南路市場陪同市議員參選人王威元掃街拜票。（譚宇哲攝）

前總統馬英九26日上午前往新北市三重區陪同市議員參選人王威元掃街拜票，對於近期友邦接連斷交，馬英九表示，「一個月內連斷兩國簡直史無前例」，批評總統蔡英文縱容行政院長賴清德的台獨說，呼籲蔡英文更務實處理兩岸及外交事務。

馬英九26日上午前往三重區大同南路市場，先是到人安基金會新北平安站親手包粽子贈送街友，表達對弱勢的關懷，接著陪同忠孝里長、新北市議員參選人王威元在市場掃街拜票，所到之處展現高人氣，民眾爭相上前握手、合照。

對於近期友邦接連斷交，馬英九說，「一個月內連斷兩國簡直史無前例」，總統蔡英文縱容行政院長賴清德，不斷在國會殿堂上表示自己是台獨政治工作者，此舉無疑是刺激中共，希望蔡英文能夠更務實處理兩岸及外交事務。

馬英九也說，與布國斷交，蔡英文親上火線發表談話，批評中共奪我友邦，是不安且沒自信的表現，蔡英文應檢討如何縱容賴清德刺激中共，只會檢討他人，無助解決問題。

對於蔡英文說國民黨在友邦斷交後追殺執政黨，卻容忍中國大陸打壓，馬英九回應，過去執政八年採外交休兵，屢遭民進黨批是外交休克，難道這是團結嗎？

(中時 )