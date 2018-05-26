廈大台研院長李鵬：台海形勢進入新風險期

2018年05月26日 17:08 旺報 徐維遠

總統蔡英文520仍稱兩岸立場「維持現狀」，然而5天後，大陸再度拔除台灣非洲友邦布吉納法索，總統所稱的兩岸「現狀」是否早已成為空談？廈門大學台灣研究院院長李鵬接受《旺報》專訪稱，若蔡英文想要維持的是馬英九時期兩岸關係的現狀，那麼這個現狀早已不復存在，兩岸之間在馬英九時期恢復和建立的所有溝通對話全部停擺，兩岸在外交、軍事和政治上的對抗再現，台海形勢進入了一個新的風險期。

李鵬認為，蔡英文到底是要維持一個什麼樣的「現狀」，兩年前她沒有說清楚，到今天為止還是不置可否，蔡當時之所以提「維持現狀」，說到底就是為了欺世盜名，蒙混過關，因為各方對「現狀」的定義和理解不一樣。

李鵬說，兩岸在外交上、政治上、軍事上的對抗再現，民進黨當局對兩岸民間的各種交流設置重新設限，而破壞現狀的始作俑者就是蔡當局自己，因為「九二共識」經過馬英九時代已經是兩岸現狀的一部分，拒絕接受「九二共識」實際上就破壞了現狀。

其次，如果現狀是所謂的「不統、不獨、不武」，蔡當局也沒有實現，因為她根本沒有承諾「不獨」，反而對台獨勢力的「漸進台獨」活動採取放任縱容的態度，對賴清德赤裸裸的「台獨」言論也沒有進行有效約束。

李鵬認為，如果現狀是大陸定義的「兩岸同屬一個中國」的現狀，蔡英文當局的確無法改變，無論是在法理上還是在國際社會，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國一部分」的事實在過去兩岸沒有改變，而這個現狀是蔡想破壞卻破壞不了的。

「台海形勢進入了一個新的風險期，這個風險期一方面是因為民進黨當局和大陸缺乏最起碼、最基本的互信，另一方面則是因為台灣即將進入選舉綁公投。」李鵬提醒，涉兩岸議題的「公投」如果處理不善，一定會對兩岸關係產生嚴重衝擊；即便是年底選舉結束，蔡英文也會進入追求連任的階段，在兩岸關係上進一步倒退的可能性大大增加。

此外，李鵬還指出，美國因素出現的新變化導致兩岸關係更為複雜，因此大陸今後一段時期對台工作的重點就是要防範和應對各種風險挑戰，在國際上堅決捍衛「一個中國」框架以外，也將支持兩岸關係和平發展的台灣民眾，擴大兩岸經濟社會文化交流。

(旺報 )