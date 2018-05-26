宣傳電影心浮躁 金馬導演聽水聲求療癒

2018年05月26日 17:09 中時 潘鈺楨

台中市新聞局長卓冠廷，希望市府未來每年都能支持至少一部紀錄片拍攝。（台中市新聞局提供）

紀錄片長109分鐘，是黃信堯目前最長的作品。（台中市新聞局提供）

第二屆政大中文影展26、27日展開，今年焦點影人為金馬獎導演黃信堯，他帶來最新作品紀錄片《印樣白冷圳》，26日中午在華山電影院進行首映。今年影展主題為「你不是一個人憂鬱」，黃信堯不改幽默本性，透露前幾天他為影展事宜赴政大，上廁所時看到廁所貼著標語「你不是一個人上廁所」，讓他一驚，環顧了一下四周，「好像沒看到其他人！」

黃信堯在《大佛普拉斯》拿下5座金馬獎後，沒趕著繼續拍劇情片，反而回歸他熟悉的紀錄片。他說當時為了《大佛》接受很多宣傳採訪，常常覺得內心浮躁，雖然最初拍攝這部片是因與台中市政府合作，但他一直很想拍這類題材，「在山裡遊走，內心很平靜，去聽水聲，內心很沉澱。」他從去年4、5月拍到今年4月，認為《白冷圳》與《大佛》其實有關聯之處，都著重「聲音」在影片中扮演的角色。

他認為不同水聲其實就像人有不同表情，在山林間流動與在不同粗細的水管渠道匯流，聲音都不一樣。也認為《白冷圳》其實就是一部以河圳為主角的「公路電影」，全片沒有演員與對白，只有風、草、人與水聲。他每到一處拍攝時，都先沉澱心情聆聽當地的水聲、風聲，感受白冷圳帶給他的想像，希望引領觀眾透過｢凝視」影像與聲音，不僅關注水圳本身，更從大甲溪的源頭合歡溪，探討詮釋「水」、「土地」與「人」之間的連結。

台中市新聞局長卓冠廷表示，台灣民眾對於日本建築師八田與一所興建的嘉南大圳均耳熟能詳，但其實台中也有一個非常偉大的白冷圳灌溉工程，設計者為磯田千雄，這在當時可說是亞洲地區長度最長，工程難度最高，以「倒虹吸管」原理所打造的灌溉水圳，也因此工程引進大甲溪豐沛水源，才孕育出全國知名的新社香菇、枇杷、葡萄、桃子、花卉等農產品。市府有幸與金馬獎導演黃信堯合作拍攝紀錄片，藉由罕見的「無對白」式拍攝手法，讓人凝視這偉大工程。

金馬影展執行長同時也是政大中文影展的指導老師聞天祥表示，會有這是的影展，主要是他在政大開的一堂課「影展研究與經營實務」的延伸，辦理影展的所有工作人員都是選修這堂課的學生。此次影展邀請到金馬獎導演黃信堯擔任焦點影人，並選映了《唬爛三小》、《沈沒之島》及《印樣白冷圳》3部影片，更感謝台中市政府作為出品方，讓更多人有機會欣賞這部珍貴的紀錄片，讓大家深入認識白冷圳的歷史典故。

第二屆政大中文影展於5月26、27日於光點華山電影館舉辦，除了黃信堯的《印樣白冷圳》，由陳慧翎導演、尹馨主演，公視《你的孩子不是你的孩子》系列作品之一的《茉莉的最後一天》也將首度曝光；另外香港導演許思維的《海報師》、金馬獎最佳紀錄片《囚》、最佳動畫長片《大世界》也將在影展映演。

(中時 )