國中技藝競賽舉行頒獎典禮 同德家商在10項中獨占餐旅、家政、食品3大職群

▲南投縣技藝教育課程競賽頒獎及成果展在同德家商，場面熱鬧。（楊樹煌攝）

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▲南投縣國中技藝競賽頒獎典禮在同德家商舉行。（楊樹煌攝）
▲同德家商學生惲玉琦在開幕時表演精彩的川劇變臉。（楊樹煌攝）

南投縣106學年度國民中學「技藝教育課程競賽頒獎典禮」暨「成果發表會」今在草屯同德家商舉行，800位參賽選手有243位同學獲獎，其中同德家商在10項競賽族群中攮括了餐旅、家政、食品3大職群，讓全師生都振奮。

今天在同德家商舉行的全縣技藝教育課程競賽頒獎典禮，由教育處副處長王淑玲主持頒獎，表揚獲獎的243位績優同學；此次競賽分為電機與電子、機械、商業與管理、餐旅、家政、設計、農業、化工、食品、土木與建築職群等10個職群共26項主題的競賽。

同德家商學生惲玉琦並在開幕時表演川劇變臉，由於惲玉琦生出生在世襲川劇變臉家族，自幼師承父祖輩與其習藝，耳濡目染下，練就一門變臉功夫‧贏得滿場喝采。

教育處王副處長在會中指出，非常感謝同德家商、埔里國中、草屯商工、仁愛高農、五育高中、埔里高工、南投高商、水里商工、達德商工、南開科技大學等校鼎力幫忙，讓此次競賽圓滿落幕，王副處並表示，參加技藝競賽優異者，均可經由技優甄保入學辦法升學就讀高中職校，找出自己未來適合發展的路，開啟另種專業技藝的升學管道。

同德家商校長林元貴也期勉所有得獎者要再精益求精，考取專業證照，往更高一層的人生方向努力，把所學所能貢獻於社會。

(中時 )

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