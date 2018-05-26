台北市長參選人政見後 周一選對會拍板人選

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民進黨決定自提台北巿長參選人，有意參選的立委姚文智及前副總統呂秀蓮今天舉行政見發表會，選對會於會後展開參考性民調，下周一選對會綜合評估後，開會確定人選，再向黨主席、總統蔡英文提出建議案，交下周三中執會通過。

民進黨內目前有意參選台北市長的人選僅有呂秀蓮、姚文智，預計黨內將從二人，選出一位參選，今舉行政見發表會，讓讓呂、姚發表政見，今兩人電視政見發過招。

姚文智談到「台灣價值」表示，談台灣價值時，有人認為它是意識形態，汙衊談「台灣價值」是綁架作為，但這些都錯了，因為有價值才有信念，有信念才會產生抉擇。

姚文智強調，台北市未來是個價值選擇，以台北市豐沛資源，才能看出整個都市未來發展方向，台北是國家首都，台北要和世界首都平起平坐，所以一定要發展國際化，台北要成為首都格局，就要和縣市合作、中央合作，積極增取建設。

姚文智也認為，台北和基隆捷運不必吵架，台北甚至可以投資基隆捷運，因為它可以解決內湖、南港交通、居住問題，這就是對台灣土地的價值信念，只有價值才能做出正確選擇。

呂秀蓮則是質疑姚文智的松山機場遷移政見，會讓防空識別區和領空等國安漏洞，及阻礙台北市國際化等疑慮。姚文智表示，北台灣的衛戌，可由新竹空軍基地來承擔。機場的問題還包括噪音污染，以及台北市南、北交通的阻礙，尤其是內湖交通，還有機場的限高問題，也會阻礙老舊社區的改建。

(中時 )

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