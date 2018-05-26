董保城：教育部致台大函文 法界沒有人看得懂

2018年05月26日 17:25 旺報 簡立欣

社團法人台灣行政法學會26日舉行「台大校長遴選案之法律問題剖析」座談會，東吳大學副校長兼法學院講座教授董保城表示，教育部說台大「違反正當行政程序」，他問遍許多法官和法界人士，沒有人聽得懂。今天台大當然有權提起訴願和行政訴訟，否則這個國家寫那麼多大法官解釋，所謂制度性保障和大學自治權利，不是形同具文？

26日座談會除了台大法律系教授林明昕、東吳法律系教授陳清秀不克前來，其餘5位來自各校的政法學者齊聚一堂，前司法院大法官廖義男擔任主持人。

董保城一開始就表示，台大校長人事案他完全有「臨場經驗」，他選過校長（政大）、當過校長遴委會委員（台北大學），也當過公司獨立董事，因此他了解每個環節；當初大學校長遴選從二階段到一階段，他也是參與修法的委員，參考的就是德國巴伐利亞邦《大學法》，「我們當時認為如果真正尊重大學自治，就要把權力往下放，落實大學學術自由。」

董保城說，《大學法》要求教育部對公立大學校長遴選後「聘任之」，是讓校長當選人取得執行教育公權力的公務員身分，教育部的聘任只是形式，如果不聘任，整個程序就白做了；何況《大學法》修法後，在公立大學校長遴選委員裡加入一定比例教育部遴派委員，就是讓教育部事前參與，教育部政次已經是遴選會一員，不應事後再指責台大遴委會違法。

教育部5月4日給台大的函，說台大「違反正當行政程序」，董保城問遍許多法官和法界人士，沒有人聽得懂。他表示今天教育部只能用《大學法》、《教育人員任用條例》、《公務員服務法》或《刑法》及依前述法律所為的授權命令，做為法律監督的依據，而不是泛稱「難認與正當行政程序原則相符」而不聘任管中閔，這是濫用合法性監督。

何謂正當行政程序原則的內容，以及違反的話又有哪些法律效果，董保城說，學界實務界都沒有一致見解，他並反問教育部是依據哪一條規定要台大重啟遴選？

至於台大能不能行政救濟？董保城表示，行政院說教育部的函不是行政處分，「但我們認為它實質上是，這不是行政院說了算，」台大應視為「具有部分權利能力主體」，提起訴願和行政訴訟；「如果不給大學救濟權利，這個國家寫那麼多大法官解釋，所謂制度性保障和大學自治權利，不是形同具文？」

(旺報 )