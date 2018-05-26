雲林縣街頭藝人徵選各顯神通

雲林縣街頭藝人徵選，報名團隊表演「內山姑娘要出嫁」，熱鬧氣氛感染全場，評審老師藝人辛龍（左）、賴宏海等人眼睛也為之亮。（許素惠攝）

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雲林縣街頭藝人徵選，手染工藝每件創作都是獨一無二，令人驚豔。（許素惠攝）
雲林縣街頭藝人徵選，火舞演出驚險又刺激，舞者還吞火，讓人捏一把冷汗。（許素惠攝）

雲林縣第五屆街頭藝人徵選活動26日登場，來自全國各地的街頭藝人齊聚虎尾農博生態園區，表演藝術、創意工藝、視覺藝術等3大類計460組千人報名參加，創歷年來新高，大家各顯神通，秀出絕活，爭取評審青睞，徵選結果3周後公布。

各組街頭藝人競秀精湛技藝、近距離互動表演，大秀獨門絕技，有叫絕的奇幻魔術、驚奇的火舞特技、扣人心弦樂器彈唱、熱情洋溢街舞及立方體對尬、大小朋友都喜愛的造型氣球及小丑雜耍、人像彩繪、纏花、手染、燒玻璃、種子創作等工藝。

而近年非常流行的薩克斯風、爵士鼓演奏及吉他彈唱，亦成為今年熱門項目，其中有醫生組成的杏林團、有日月潭原住民的邵族團、有毅力感人身心障礙友團、有阿公阿嬤的長青團，多元樂音齊揚，贏得讚嘆和喝采，也一起實現展演夢想。

今年評審委員有天王音樂製作人林秋離、金曲獎評審熊美玲、知名歌手辛龍、金曲獎最佳原住民歌手與最佳原住民專輯的偺荖．加麓等9位各領域的專家。

雲林縣府祕書長黃玉霜指出，雲林是全國第一個一地考證，3縣市展演的縣市，取得雲林街頭藝人證照，可於雲嘉嘉3縣市申請展演，時效2年相互創意激盪、技藝交流，嘉惠縣民及街頭藝術家。

雲林縣長李進勇表示，雲林致力成為街頭藝人管理及推展的模範縣市，期待來自全國的「奇人藝士」活絡雲林縣境的市容及草根藝術。

(中時 )

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