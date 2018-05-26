科工館節電闖關送燈泡 年省8萬度電

2018年05月26日 17:27 中時 柯宗緯

「省電新生活‧節電科學家」闖關活動26日登場，其中騎腳踏車還可為手機充電。（柯宗緯攝）

「省電新生活‧節電科學家」闖關活動26日登場，送出的節電燈泡，1年共可省下8萬度電。（柯宗緯攝）

時序入夏，高雄26日飆出33度高溫，逐漸步入用電高峰。今年4月住商用電統計數據顯示，較去年同期成長率4.13％。高市經發局與科工館合辦節電闖關活動26日登場，邀請民眾體驗南部首座住屋節能展示館，更送出燈泡等節電小禮，1年可共同省下8萬度電。

今年4月高市用電資訊揭露，住宅部門、服務業及農林漁牧用電量皆為正成長，具2.92％到6.74％不等成長率。其中，主要節電族群為機關學校用電，顯示大多民眾用電仍不手軟，為此經發局鼓勵全民當「省電A咖」宣導節電觀念。

「省電新生活‧節電科學家」節電闖關活動，祭出闖關免費參觀科工工，吸引5000位民眾到場挑戰。科工館設計一連串富含省電科學知識關卡，像是獲黃金級綠建築「樂活節能屋」、利用踩踏腳踏車為手機充電「交通夢想館」，及位於「氣候變遷展」透過行走就能產生電量壓電板走道。

另外，中央推行「住商節電行動計畫」今年上路，預計分3年期進行，高市經發局表示，已向中央爭取到6.5億元經費，相關補助辦法預計6月上旬出爐，針對機關、學校、服務業等照明、空調等設備汰舊換新，期望達到長期節電並抑制尖峰用電成效。

(中時 )