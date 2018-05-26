愛無限大！超級公益日為弱勢兒少發聲

2018年05月26日 17:29 中時 柯宗緯

「高校齊飢」26日於道明中學展開，學子飢餓體驗，搶救戰火、糧荒下脆弱兒童。（柯宗緯攝）

伊甸基金會26日舉辦慈善音樂會，視障鋼琴家許哲誠帶來精彩鋼琴演奏。（柯宗緯攝）

中提琴家康郁理上場演出，慢飛天使小熊上台獻花鼓勵媽媽。（柯宗緯攝）

南高雄家扶中心26日於文化中心舉辦「兒少安全，從鄰做起」，推廣兒少保護觀念。（柯宗緯翻攝）

愛心無限大！26日是公益活動超級星期六，伊甸基金會為募集弱勢兒童服務經費，舉辦慈善音樂會，氣氛溫馨感人。南高雄家扶中心為兒少保護發聲，並哀悼慘遭姨丈虐死的5歲女童。另8所高校生集結體驗飢餓12小時，拯救戰火及糧荒下脆弱兒童。

伊甸「相信有愛、慢飛無礙」慈善音樂會在高師大登場，視障鋼琴家許哲誠及慢飛天使的媽媽、中提琴家康郁理等表演者輪番上陣，優美樂聲觸動人心。伊甸說，高屏區早期療育服務經費總需求829萬，雖有政府挹注補助，但有龐大經費缺口，邀請社會大眾每月捐款300元，支持提供完善服務。

據衛福部統計，兒虐事件通報總數10年來暴增2.84倍，加上近日彰化女童慘遭親人虐死，引發社會公憤。南高雄家扶中心今舉辦「兒少安全，從鄰做起」兒少保護推廣活動，鼓勵全民能加入「兒保好鄰居」，對於受虐兒少能採取具體守護行動，不要冷眼旁觀看著悲劇上演。

高師大附中、道明中學、瑞祥高中等8所高中職818名學生，今（26）日響應「高校齊飢」聯合飢餓體驗活動，從上午7時停止食用固體食物，僅補充流質飲品維持體力。營長梁靖明說，在台灣很幸福，要餓肚子不是很容易的事，此次飢餓體驗能幫助身處戰爭、糧荒中的孩子們，相當有意義。

(中時 )