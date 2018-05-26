創意無限 金犢獎初審現場綻放量子跳躍般的閃耀

2018年05月26日 17:36 中時電子報 綜合報導

今天就是未來，創意無所不在。第27屆時報金犢獎大陸初審5月25日在北京臺灣會館圓滿完成，量子創意激發全場。作為華人世界最具規模的、與廣告相關的創意獎，本屆“時報金犢獎”活動吸引了兩岸上千所院校，百萬青年超過五萬件作品參與其中。評審團歷經14個小時的評選過程，共計選出7500件作品入圍全球總決審。

大陸地區第一階段評審組委會審謹慎甄選40餘位自業界專家群體、學界先進老師、合辦企業代表，展現了金犢獎追求創意及與業界結合產學共進的理念。此次邀請到了來自北、上、廣、香港等華人廣告地區創意尖端先進及本屆合辦企業旺旺集團、海爾集團統帥品牌、掌閱科技、拉卡拉、MOMO 、永和豆漿、自然堂、I DO、水神、富堡公司、夏朵、臺灣會館、樹德科技大學、保生大帝、吉林市、武漢市、晶碩光學、關注山村幼兒早期教育、牛頭牌、伊林娛樂、東方設計大學和華人十大青年設計師大賽等一同參與共襄盛舉，找尋優質創意！

評審團主席薛振添。(時報金犢獎組委會)

本屆評審會主席由北京廣告公司創意顧問薛振添先生擔任，他表示通過這幾年的作品評比，讓他感觸最深的就是每次都能從青年作品中感受到自己需要去學習的東西。副主席由田+網董事長張樂山先生和原Cheil傑爾廣告大中華區執行創意總監龍傑琦先生擔任，張老師表示好的廣告要抓住消費者的第一印象，讓人有眼前一亮的感覺，這樣才能從幾萬件作品中脫穎而出。龍老師現場表示有人性的作品更能打動到他。本次評審工作任務繁重，金犢獎秉承著高品質高要求的規範標準，旨在用最認真最客觀公正的準則評選出最優秀的作品。

量子創意學評審現場，時報金犢獎執行長”金犢媽媽”林淑黛女士發表了關於金犢獎的一些感言。她在現場提到“從創辦到現在，金犢獎這個平臺一直是在與公益並行，我們在尋求好創意的同時，未來也希望能夠陪青年們走更遠的一程，旺旺除了提供一個創意的平臺給大家，還希望能幫助青年實現創業夢想，讓好創意能夠落地。”

評審現場舉手表決。(時報金犢獎組委會)

此次量子創意學的PK戰可謂熱鬧非凡，歷經整整14個小時辛苦的評審工作，評審團在激烈討論、投票表決後，從各類項評選出第一階段優秀作品及大陸等級獎，並對最打動自己的超能力作品進行了創意點評！

評審們正在進行平面組的甄選。(時報金犢獎組委會)

評審現場打分。(時報金犢獎組委會)

2018時報金犢獎決審將於6月11日至17日在吉林市舉行，屆時，兩岸的全部入圍作品將匯師吉林市。最終的獲獎結果將於六月底在北京大學舉辦的頒獎典禮儀式上公佈。

(中時電子報)