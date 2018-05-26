輕熟女陷甜言蜜語圈套　還怪行員警方破壞幸福

2018年05月26日 18:04 中時 陳慶居

竹南警察分局長陳宏賓（右二）表揚機警協助阻止詐騙案件的行員。（陳慶居翻攝）

苗栗縣警局竹南分局警員林榜鴻、陳淑芸，日前接獲華南銀行行員報案，指一名女子疑遭詐騙正準備要匯款，他們及時趕抵現場處理，但這名未婚女子聲稱能分得1500萬，還責怪銀行和警方會破壞她的幸福。幸經警方會同受害女子家屬，及時阻止匯款。

竹南警察分局長陳宏賓隨後赴華南銀行，表揚與警方合作阻擋歹徒詐騙的機警行員，也再次呼籲民眾對一些高利誘惑要提高警覺，免得因小失大。

竹南派出所警員林榜鴻、陳淑芸日前接獲華南銀行通報，指一名曾姓未婚的輕熟女，不停以LINE通訊軟體通話，並準備要匯款7萬元給對方，陳姓行員察覺有異。

警方到場關心曾女匯款用途，幾經耐心詢問後，曾女才說她在臉書認識一名王姓男子，彼此互加LINE聊天，還互以老公、老婆稱呼，王男自稱在香港的投注公司上班，投注新7萬元即可獲得獎金1500萬。

警方研判又是詐騙手法，還利誘讓曾女中圈套，但曾女深信「老公」不會騙她，堅持要匯出款項，甚至責怪警方和行員破壞她的幸福。警方苦口婆心仍未湊效，先請曾女到派出所休息並溝通，同時通知曾父到場協助勸阻，質疑女兒是拿錢倒貼給人花，她最後才打消念頭。

竹南警分局表示，近來詐騙手法很多，這次透過網路交友，以貼心的問候、情感的交流，利用感情上的弱點，進而詐騙對方錢財就是常用的一種犯罪手法。

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(中時 )