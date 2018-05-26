兩岸棒壘球同熱 前中職選手落地大陸傳授經驗

培訓班邀請到台灣前職棒選手張建雄

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旺報
WBSC世界棒壘球總會為學齡兒童特別設計平衡了安全性與真實性的迷你棒球球具

由中國棒球協會和WBSC世界棒壘球總會共同主辦的第一期迷你棒壘球師資培訓班，26日下午在北京舉行，近40位學員報名參與培訓課程，台灣兩位前中華職棒選手也以講師身份出席，希望藉助過去在台灣的球員職涯與教練經驗，在大陸分享、傳授迷你棒壘球的宗旨，讓更多兒童喜歡棒壘球。

迷你棒壘球是兒童學齡前的棒壘球活動，WBSC世界棒壘球總會一直以來目標是深耕兩岸棒壘球，替熱愛棒壘球的兩岸兒童一圓棒壘球夢。

活動主辦方之一的寶悍運動平台總經理胡瓏智主持本次迷你棒壘球師資培訓班開訓儀式。他表示，在大陸開始落地推廣這個迷你棒壘球的項目，師資力量是重中之重，希望可以借由師資培訓班培養種子教練，讓更多小朋友在玩樂中接觸並愛上這項運動，進而促使棒球在大陸扎根。

本次培訓班邀請到台灣前職棒選手張建雄和林家瑋，他們在退役後積極投身於基層棒球的推廣。其中張建雄已在大陸耕耘17年，在大陸各層級的棒球隊擔任過教練；而林家瑋也在台灣大力推行兒童棒球啓蒙教育。

林家瑋受訪表示，希望能通過自身的球員、教練經驗，向更多棒球人士分享並傳授迷你棒壘球的宗旨，重新認識棒球，讓小朋友們能夠開心地玩球，也改變老師跟教練教導棒球的態度，讓更多人去喜歡棒球這項運動。

據瞭解，為時半天的課程，40位學員依次進行了理論、實操、兒童體適能、球賽體驗等科目的培訓，也實際體驗WBSC世界棒壘球總會為學齡兒童特別設計的平衡安全性與真實性的迷你棒球球具。未來迷你棒壘球項目將正式在大陸落地，預計未來將舉辦更多比賽來推廣該項運動。

(旺報 )

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