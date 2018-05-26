賴芊合怨男友生病不就醫 ！除非背上插一刀

2018年05月26日 17:54 中時 蕭雅玲

賴芊合與以色列籍男友穩定交往，日前上《麻辣天后傳》錄影時透露，男友有一套看病理論，「在他們國家男生是不看病的，除非背上插一把刀，沒辦法自己醫治才去找醫生」，在場來賓聽了驚呼連連。利菁立刻吐槽：「那他這輩子有看過以色列人背上有插刀嗎？那裡的醫院不就倒光？」賴芊合說男友認為男生感冒自體會治癒，還斥責她小病就看病。

班傑日前向女友Cindy求婚成功，他透露與未婚妻Cindy認識三年，交往兩年，將在今年結婚，對方是泰籍華裔，是第三文化者，出生地和成長階段在文化截然不同的國家。身為多國混血的班傑也分享如何從幫女生拿包分辨出是哪國人，「雙手拿包放胸前，一臉尷尬就是法國人，北歐人則是一隻手拿包而且拿的遠遠的，南非人很聰明把女友包放入另一個提袋裝著，美國人則是死都不拿。」

先前和美籍華僑男友交往三年的小優印證了這個說法，她請男友拿包，對方回應就是：「我不會幫女生拿包包！」她透露兩人也經常為錢爭吵，「請父母吃飯付錢叫他先出，對方卻生氣問為什麼要我出？」小優委屈抱怨，花很多機票錢去美國找他，最後還是不歡而散，一旁的班傑則解釋：「台灣女生太積極會嚇到外國人！他們會害怕這麼年輕就要定下來，所以找個藉口就分手。」利菁開玩笑表示：「那妳應該嘿咻一次就收錢一次！」

(中時 )