南開科大舉辦福祉科技與照顧服務國際學術研討會

2018年05月26日 18:10 中時 楊樹煌

▲南開科大國際學術研討會邀請荷蘭埃登霍芬科技大學教授Annelies V. Bronswijk分享研究成果。（楊樹煌攝）

南開科技大學致力福祉科技領域又見國際化成就！「2018年福祉科技與照顧服務國際學術研討會暨大師級講座」今天在南開科大舉行，國際知名教授及專家學者均應邀參與，並在會中發表論文，證明南開科大於福祉專業領域的國際化又見實質的發展。

這項為因應全世界高齡化社會來臨，提供各相關領域專家學者，探討與銀髮族相關的福祉科技及服務管理等分享研究成果的研討會，已成南開科大的年度重點特色活動。

今年特邀荷蘭埃登霍芬科技大學也是國際福祉科技學會前總編輯Annelies V. Bronswijk教授、納智捷汽車公司企劃部資深經理林景星以及新加坡飛越社區服務中心執行長凌展輝舉行3場精采專題演講，精彩的內容，讓大家收穫滿滿。

南開科大校長孫台平表示，隨著「高齡化、少子化」社會來臨，要成功老化，就要像學校治校理念「務實、創新、宏觀、通識」，要手腦並用，開懷地走出去，多吸收新知識，此次研討會諸多研究成果，更足供大家可成功老化且有智慧養老參考，以促進銀髮族全方位的健康照顧服務，提供大家健康、舒適、便利、安全及更有尊嚴生活品質。

(中時 )