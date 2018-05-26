南開科大舉辦福祉科技與照顧服務國際學術研討會

▲南開科大國際學術研討會校長孫台平（右2）與邀請來專題演講的3位國際福祉科技專家。（楊樹煌攝）

友善列印
中時
▲南開科大國際學術研討會邀請荷蘭埃登霍芬科技大學教授Annelies V. Bronswijk分享研究成果。（楊樹煌攝）

南開科技大學致力福祉科技領域又見國際化成就！「2018年福祉科技與照顧服務國際學術研討會暨大師級講座」今天在南開科大舉行，國際知名教授及專家學者均應邀參與，並在會中發表論文，證明南開科大於福祉專業領域的國際化又見實質的發展。

這項為因應全世界高齡化社會來臨，提供各相關領域專家學者，探討與銀髮族相關的福祉科技及服務管理等分享研究成果的研討會，已成南開科大的年度重點特色活動。

今年特邀荷蘭埃登霍芬科技大學也是國際福祉科技學會前總編輯Annelies V. Bronswijk教授、納智捷汽車公司企劃部資深經理林景星以及新加坡飛越社區服務中心執行長凌展輝舉行3場精采專題演講，精彩的內容，讓大家收穫滿滿。

南開科大校長孫台平表示，隨著「高齡化、少子化」社會來臨，要成功老化，就要像學校治校理念「務實、創新、宏觀、通識」，要手腦並用，開懷地走出去，多吸收新知識，此次研討會諸多研究成果，更足供大家可成功老化且有智慧養老參考，以促進銀髮族全方位的健康照顧服務，提供大家健康、舒適、便利、安全及更有尊嚴生活品質。

(中時 )

蘋果劇團雲林土庫演出 傳達環保… 《中時晚間快報》蔡總統宣布捐10…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。