新移民築夢計畫 10餘國新住民讓台灣更多元

2018年05月26日 18:02 中時 陳鴻偉

印尼馬月娥將恆春鮮少利用的梛子葉，包裝成為DIY編織課程。（陳鴻偉翻攝）

來自廣西的陳長花，在東石推出蚵棚導覽，成為觀光美食的新亮點。（陳鴻偉翻攝）

移民署26日舉辦第4屆「新移民築夢計畫」成果發表，包括印尼、越南、大陸等10餘國的新住民、外配，分享他們在台灣的各種事業，有人推廣椰子葉編帽DIY，有人則從事養蚵生態觀光，在移民署的協助下，為台灣融入更多元、豐富的文化。

參與發表會的內政部次長邱昌嶽表示，台灣新住民已超過53萬，新住民子女也有39萬多人，移民署希望他們有更好的生活發展，這幾年來推出各種築夢、培力計畫，內容涵蓋藝文、親子、創業及公益4大類，只要有好的構想就可向移民署提出申請，中選者就能獲得適當的諮詢及補助。

這次獲選者中，來自印尼的馬月娥嫁至屏東恆春，她發現當地的椰子樹除了果實外，葉子都沒有好好利用，而在她的家鄉，葉子其實可以拿來編織成帽子、包包和吊飾。

馬月娥在家人的支持下，在自家社區推出推廣印尼文化的活動，除了印尼美食、日常會話教學，最近就推出椰編DIY的課程，民眾參加後都覺得新鮮有趣，過程中也讓她獲得更多的自信。

來自大陸廣西的陳長花，在嘉義協助公婆養蚵，最初只有幫忙剖蚵，但後來她靈機一動，決定轉型發展觀光產業，安排遊客到蚵棚參觀，再親手參與蚵殼鑽孔、串蚵剖蚵，最後烹煮享用。

新鮮有趣的導覽體驗，讓不少遊客大為驚艷，陳長花家中的蚵廠，也變成東石的觀光亮點，未來她希望協助蚵農轉型，增加就業機會，讓年輕人可以回鄉發展，也希望更多人知道「白水湖」這個小漁村，一起來品嚐最鮮甜的蚵仔。

移民署表示，此次共有88組參選，共24組獲選，除了馬、陳外，還有賣尼泊爾料理的郭宏緯、整理台灣越南重要法律名詞對照表的陳玉水、推廣峇里傳統舞蹈的林小婷等等，他們透過築夢計畫，在台為夢想努力，讓各國文化在台交流，成為國際發展的多元力量。

(中時 )