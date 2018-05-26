《中時晚間快報》蔡總統宣布捐100萬美元 給WHO當對抗伊波拉基金

2018年05月26日 17:57 中時電子報 綜合報導

◎ 蔡總統宣布捐100萬美元 給WHO當對抗伊波拉基金

蔡英文總統今上午接見「世衛行動團」，總統致詞時宣布，伊波拉病毒又在非洲蔓延，雖然台灣無法正式參與WHA，但還是有決心為世界衛生有所貢獻，因此，她在這裡宣布「將捐100萬美元給WHO，作為對抗伊波拉病毒的基金。」

◎昔捐500萬美元被罵臭頭 前衛長：不用道歉嗎

我國連兩年被拒於世界衛生大會WHA門外，蔡英文總統今宣布，捐100萬美元給世界衛生大會WHO。前衛生署長（現衛福部）葉金川今表示，2009年、H1N1疫情爆發時，時任署長的他，只是提出捐錢給WHO防疫的「想法」，就被當時在野的民進黨以「金錢外交」罵到臭頭，他樂見政府捐錢做防疫，但看看當時，再看看現在，民進黨難道不用為當時的謾罵出來道歉嗎？

◎ 川普政府與陸中興案達協議 美國會可能強烈反對

美國媒體25日指出，美總統川普的政府告知國會，已與中國大陸當局就陸方電訊設備大廠中興通訊（ZTE）恢復營運的問題達成協議，內容包括該公司必須更換管理階層及支付13億美元罰款。這項協議有助於推動美陸後續貿易談判，但很可能遭美國國會強烈反對。

◎ 異國戀有苦難言 賴芊合男友不看病小優嚇跑

中天綜合台36頻道《麻辣天后傳》28日播出主題「異國戀哪有這麼浪漫！我的外國情人很兩光」， 藝人賴芊合現與以色列籍男友穩定交往，她透露男友有一套看病理論，「在他們國家男生是不看病的，因為出生在俄羅斯，有戰鬥民族氣息，除非背上插一把刀，沒辦法自己醫治才去找醫生。」利菁立刻吐槽：「那他這輩子有看過以色列人背上有插刀嗎？那裡的醫院不就倒光？」賴芊合說男友認為男生感冒自體會治癒，還斥責她小病就看病。

(中時電子報)