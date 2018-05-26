金門「412迎城隍」 後浦小城熱鬧滾滾

國家重要民俗「金門412迎城隍」，後浦觀光小城熱鬧滾滾。（李金生攝）

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金門412迎城隍，大街小巷「神」氣十足。（李金生攝）
金門412迎城隍，信眾敲鑼打鼓參加遶境祈福。（李金生攝）
金門412迎城隍，綿延3.8公里的隊伍迤邐前進。（李金生攝）
陳福海縣長（左二）與立委楊鎮浯（右一）替浯島城隍扛轎巡安祈福。（李金生攝）
金門最大規模的廟會活動「412迎城隍」，獲文化部指定為國家重要民俗。（李金生攝）
兩岸和海內外信眾熱情隨香祈福。（李金生攝）
金門412迎城隍，「王昭君」也跟隨遶境巡安。（李金生攝 ）
廈門城隍廟也跨海共襄盛舉。（李金生攝）
國家重要民俗「金門412迎城隍」，兒童彩妝的「蜈蚣座」行經模範街口。（李金生攝）
大陸漳浦城隍廟跨海參加，展現「兩岸一家親」的熱情。（李金生攝）
大陸陣頭參加遶境巡安，受到金門信眾熱烈歡迎。（李金生攝）
對岸臥龍山土地公廟跨海參加，為金門迎城隍增添熱鬧氣氛。（李金生攝）
參加遶境巡安的兩岸陣頭，將後浦小城渲染得熱鬧繽紛。（李金生攝）

文化部指定為國家重要民俗，金門最大規模的廟會活動「412迎城隍」今（26）日下午熱鬧登場，兩岸和海內外宮廟以70餘個大、小陣頭，全長約3.8公里的隊伍，恭迎浯島邑主城隍的鑾駕穿越已有338年歷史的「香路」巡安祈福，城廂四里萬頭攢動，熱鬧滾滾。

今年是浯島邑主城隍從金門城「遷治」分火至後浦338周年紀念，城廂四里境主神明和全島各地宮廟主神，中午在浯島城隍廟集結會合，沿途鑼鼓喧天，將平日寂靜的後浦老街渲染得熱鬧繽紛。

下午1時許，金門縣長陳福海、縣議長洪麗萍偕立委楊鎮浯、浯島城隍廟管理委員會主委楊耀芸等人恭請浯島邑主城隍上轎，沿著古「香路」展開全長約3.8公里的遶境巡安，頂著逾30度炎陽的兩岸和海內外金門鄉親，扶老攜幼虔誠隨香祈福。

來自大陸廈門、漳州、漳浦、長泰等地和全台城隍聯誼會進香團、麻六甲城隍廟也跨海共襄盛舉，70餘個大、小陣頭與近5000人綿延隊伍迤邐前進，五彩旌旗蔽天，鞭炮聲不絕於耳，吸引兩岸攝影學會爭相紀錄精彩的一刻。

(中時 )

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