兩套標準看待捐贈WHO 葉金川批民進黨應道歉

蔡英文總統在臉書在宣布捐出一百萬美元給世界衛生組織。（圖取自蔡英文facebook）

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中時電子報
/綜合報導

蔡英文總統今宣布捐出一百萬美元給世界衛生組織，作為對抗伊波拉病毒基金。此舉被質疑為下次WHA的門票做準備；蔡英文在臉書表示，這是採取更靈活的戰術，突破中國的外交圍堵。前衛生署長葉金川聞訊後批評，2009年台灣以「觀察員」身分進入WHA，擬捐贈500萬美金等值的H1N1新型流感疫苗或藥物，卻被民進黨罵個臭頭，連捐都沒辦法捐。葉金川批評民進黨兩套標準看待同件事，應道歉。

2009年參與「第62屆世界衛生大會（WHA）」，當時的衛生署長葉金川在行前記者會表示，今年台灣擬捐贈500萬美金等值的H1N1新型流感疫苗或藥物，以在國內採購為原則，但捐贈內容、方式還需要與WHO秘書處協商。竟遭民進黨發動圍剿，同樣也是出自於「人道救援」、「防疫無國界」的精神，但這份心意尚未送出就被「罵到臭頭」，還質疑花錢買門票，而被迫喊停。而今民進黨政府無預警捐贈100萬美元，對比當年民進黨蠻橫批評，他認為這完全是兩套標準，民進黨應該為此出面道歉。

葉金川並指出，台灣如果真能對國際社會幫得上忙的話，100萬美元不算多。不過，若是當做買路錢，他認為，就算台灣捐1000萬美元，甚至10億美元都無法因此受邀進入WHA。

(中時電子報)

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