俄首次公開蘇-57戰機試射導彈影像 預計2019年服役

俄羅斯最新式第5代隱形戰機在「衛國戰爭勝利日」閱兵式上展現英姿，原以T-50為代號，目前已正式命名為蘇-57(Sukhoi-57)。（圖／美聯社）

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中時電子報
俄羅斯國防會議影片中5:49處，出現Su-57發射隱形巡航飛彈畫面。

5月25日在俄羅斯國防部的會議上，俄軍方首次向外界公開了蘇-57戰機打開彈艙發射導彈的視頻，專家認為試射的是新型隱形巡航導彈X-59MK2。俄羅斯國防部部長紹伊古稱，該項測試是2018年2月在敘利亞境內進行。

據《澎湃新聞》報導，在國防會議播放的視頻中（約在影片5:49秒處），一架平飛的蘇-57戰機打開彈艙發射了一枚紅色的導彈，從導彈外形來看，該導彈為X-59MK2新型隱形空射巡航導彈。該導彈曾在2015年俄羅斯航展上公開亮相，英國《簡氏防務週刊》曾報導，導彈射程290公里，具有很強的防區外打擊能力。

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蘇-57是俄羅斯正在研製的第五代隱形戰鬥機。2017年8月，俄羅斯空天軍總司令邦達列夫向外界表示，正在測試的俄羅斯第五代戰鬥機T-50正式命名為「蘇－57」。

根據俄國防部此前的計劃，蘇-57戰機將於2018年正式服役。但最新的消息顯示，服役時間可能推遲。據塔斯社今年1月報導稱，第一批交付的蘇-57戰鬥機將在2019年完成生產。

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報導指出，敘利亞已經成為各國隱身戰機的測試場。2014年9月，美國F-22隱形戰機在敘利亞進行了首次實戰，使用精確制導炸彈打擊了極端組織伊斯蘭國。今年1月，有多架蘇-57戰機出現在俄駐敘赫梅明空軍基地。軍事專家分析認為，蘇-57前往敘利亞是為了讓戰機接受實戰環境的檢驗，有可能測試電子作戰能力和雷達系統。此外，以色列空軍在5月22日也發推特稱，以國空軍司令在週二發表的講話中透露，在過去空襲敘利亞境內目標過程中，以色列實戰使用了美製F-35戰機。

(中時電子報)

文章來源：俄首次公開蘇57戰機能開彈艙發射導彈，預計2019年服役

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