盧凱彤甜蜜慶結婚2周年！挺婚姻平權「不能被剝奪」

盧凱彤今參與「國際家庭日」活動。（婚姻平權大平台提供）

友善列印
中時
盧凱彤今參與「國際家庭日」活動。（婚姻平權大平台提供）

盧凱彤26日出席由婚姻平權大平台主辦、臺北市政府民政局協辦的「2018國際家庭日草地園遊會」活動，近期在香港忙於籌備新歌的她，日前與攝影師太太余靜萍歡慶結婚兩周年，婚姻幸福的盧凱彤感性表示：「從來沒有想過自己會組織一個家庭，原來真的會找到比我愛自己更多的人，沒有人能阻止我們組織家庭，婚姻平權是很重要的、不能被剝奪。」

她表示自己成長過程很幸運，沒有因性取向被歧視，但她自認成長環境沒有非常幸福，很開心現在能組成一個家庭，「這個活動很有意義，代表同志未來也是可以組織家庭的群體，為同志權益踏進一大步。我知道台灣在婚姻平權修法還是停滯不前、遇到很多困難，為了更文明的社會，我選擇支持這個活動」。

盧凱彤去年以歌曲〈還不夠遠〉獲第28屆金曲獎最佳編曲人獎，她在領獎時大方出櫃，感謝太太余靜萍，說出令人感動的告白金句：「謝謝她讓我生命更完整，這個世界不完美，我的音樂也不完美，但有了妳，誰還需要完美。」盧凱彤日前在臉書上分享甜蜜照，兩人緊緊握住彼此雙手，戴著簡約婚戒，非常幸福。

盧凱彤透露，兩人開車到台中慶祝結婚兩周年，吃美食、去東海大學教堂走走，覺得簡單平凡度過這特別日子更圓滿。婚後的盧凱彤覺得自己多了份責任感，更有力量面對世界；問她維繫幸福婚姻秘訣？「就是體諒！我比她小12歲，以前比較不體諒她總是把工作放第一位，覺得她總是在工作不陪我，但結婚後了解工作對她是養分，我需要她陪伴的時候，就會主動找她」。小倆口找機會在大陸、台灣、香港見面，雖遠距離，但感到安心。

盧凱彤與太太兩年前在加拿大結婚，若台灣婚姻平權法案通過，是否會在台灣登記？她表示：「想要在台灣結婚，但法律上還有許多要考量的地方，絕對支持台灣同志結婚權利，這是基本人權。」今活動現場有許多家長帶著小孩一起同樂，盧凱彤透露沒有想生小孩，也與太太達成共識：「責任太大了，教育小孩也沒有信心，做音樂養自己都不容易了，更別說是養小孩。」稱自己玩朋友們的小孩就好了，也支持同性伴侶合法領養小孩。

盧凱彤的好友魏如萱（娃娃）日前在社群網站上公布懷孕消息，問盧是否當小孩的乾媽？她笑回：「不用特別說，我一定就是了！」娃娃跟她說自己懷孕會變醜，盧凱彤則稱讚她：「才不會，懷孕的女人最美！」

(中時 )

張艾亞爭舞后練舞練到沒朋友 醫界王陽明淚娶阿嬌 曝華航林依…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。