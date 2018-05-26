盧凱彤甜蜜慶結婚2周年！挺婚姻平權「不能被剝奪」

2018年05月26日 18:23 中時 尤嬿妮

盧凱彤今參與「國際家庭日」活動。（婚姻平權大平台提供）

盧凱彤26日出席由婚姻平權大平台主辦、臺北市政府民政局協辦的「2018國際家庭日草地園遊會」活動，近期在香港忙於籌備新歌的她，日前與攝影師太太余靜萍歡慶結婚兩周年，婚姻幸福的盧凱彤感性表示：「從來沒有想過自己會組織一個家庭，原來真的會找到比我愛自己更多的人，沒有人能阻止我們組織家庭，婚姻平權是很重要的、不能被剝奪。」

她表示自己成長過程很幸運，沒有因性取向被歧視，但她自認成長環境沒有非常幸福，很開心現在能組成一個家庭，「這個活動很有意義，代表同志未來也是可以組織家庭的群體，為同志權益踏進一大步。我知道台灣在婚姻平權修法還是停滯不前、遇到很多困難，為了更文明的社會，我選擇支持這個活動」。

盧凱彤去年以歌曲〈還不夠遠〉獲第28屆金曲獎最佳編曲人獎，她在領獎時大方出櫃，感謝太太余靜萍，說出令人感動的告白金句：「謝謝她讓我生命更完整，這個世界不完美，我的音樂也不完美，但有了妳，誰還需要完美。」盧凱彤日前在臉書上分享甜蜜照，兩人緊緊握住彼此雙手，戴著簡約婚戒，非常幸福。

盧凱彤透露，兩人開車到台中慶祝結婚兩周年，吃美食、去東海大學教堂走走，覺得簡單平凡度過這特別日子更圓滿。婚後的盧凱彤覺得自己多了份責任感，更有力量面對世界；問她維繫幸福婚姻秘訣？「就是體諒！我比她小12歲，以前比較不體諒她總是把工作放第一位，覺得她總是在工作不陪我，但結婚後了解工作對她是養分，我需要她陪伴的時候，就會主動找她」。小倆口找機會在大陸、台灣、香港見面，雖遠距離，但感到安心。

盧凱彤與太太兩年前在加拿大結婚，若台灣婚姻平權法案通過，是否會在台灣登記？她表示：「想要在台灣結婚，但法律上還有許多要考量的地方，絕對支持台灣同志結婚權利，這是基本人權。」今活動現場有許多家長帶著小孩一起同樂，盧凱彤透露沒有想生小孩，也與太太達成共識：「責任太大了，教育小孩也沒有信心，做音樂養自己都不容易了，更別說是養小孩。」稱自己玩朋友們的小孩就好了，也支持同性伴侶合法領養小孩。

盧凱彤的好友魏如萱（娃娃）日前在社群網站上公布懷孕消息，問盧是否當小孩的乾媽？她笑回：「不用特別說，我一定就是了！」娃娃跟她說自己懷孕會變醜，盧凱彤則稱讚她：「才不會，懷孕的女人最美！」

(中時 )