成名前的苦日子 丹布朗躲洗衣間寫《達文西密碼》

2018年05月26日 18:57 中時 許文貞

在出版業蕭條的時代，如果要舉出國際知名的暢銷小說家，除了JK羅琳，就是在全球擁有兩億讀者的懸疑小說家丹布朗。不過在爆紅之前，丹布朗也曾有一段苦日子，「我寫《達文西密碼》的時候，沒錢租房子，住在父母家中，只能躲到洗衣間，坐在牛奶木箱上就著燙衣板寫作。所以如果有人說非要有個適合的空間才能寫作，我只想說，當初塞萬提斯可是在監獄裡寫出《唐吉軻德》的。」

近日丹布朗為宣傳新書《起源》來到亞洲，在上海、台北、日本與讀者見面，今（26）日下午在台北舉辦演講，622張1200元的票，在開賣12天內售罄，可見其高人氣。丹布朗也在演講中分享練習寫作的方法：「雖然大量閱讀，研究其他好作品很重要，但要成為好作家，一定要不斷地寫。」

丹布朗表示，由於小時候父母不讓小孩看電視，他從小閱讀大量的經典文學，「我念的高中以教寫作聞名。我當時覺得自己寫得很好，交出第一篇作業時非常得意，覺得我一定會拿A，沒想到作業拿回來只有C-。老師把我寫的所有的形容詞都圈起來，要我不要寫得太過火。」

類似的經驗，在丹布朗大學時也發生過，「教授告訴我，小說的語言的目的就是要傳遞故事。如果語言太過華麗、花俏，反而會讓讀者注意到文字本身，而不是故事的發展，語言不該干擾到故事情節。所以我希望在我的小說裡，語言就像是透明的，讓讀者能注意到故事。」

如今成為暢銷作家，丹布朗一天寫作6到8小時，「通常第一次寫出來的東西不會是最好的，以《起源》來說，我每寫10頁可能會丟掉9頁。所以我給年輕寫作者的建議就是，好好善用你的刪除鍵吧！」

丹布朗也透露他的創作過程，「我決定地點之後，才會開始寫故事綱要，像是《達文西密碼》就寫了107頁的大綱。」他也會到各處取材，在旅行中尋找小說景點，《起源》場景在西班牙，他便走訪畢爾包古根漢美術館、巴塞羅納的聖家堂、米拉之家、超級運算中心等地。

丹布朗表示，他很少遇到寫作瓶頸，「我腦中有太多想法。我的困難反而是要怎麼在眾多靈感中，找到適合懸疑小說的材料。」文學偶像則是崇拜莎士比亞、史坦貝克，以及《神鬼認證》系列作者勞勃・勒德倫。

丹布朗這次來台僅短短3天，走訪了台北101、故宮等景點，也將重遊1983年隨合唱團來台演出的中正紀念堂，下一站即將前往日本宣傳。提到此行在台灣印象深刻的美食和建築結構，丹布朗笑說是小籠包，「除了非常好吃之外，每個小籠包上有18個折子，不管是從料理或數學的角度來看都非常美妙。」

(中時 )