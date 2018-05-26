法界人士：教部拔管公文是行政指導 阻擋台大提出行政救濟

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旺報

教育部昨日回函台大，再度要求重啟校長遴選程序，「拔管」態度依舊堅定，對此台大校方雖回應，難以避免走上行政救濟管道，但法界人士認為校方此舉無用，即在於教育部認定發函給台大的公文是行政指導，並非行政處分，不具法律效應，如此便能阻擋掉台大提出行政救濟，從而無法提告教育部。

台大財金系講座教授管中閔當選台大校長迄今已逾4個月，教育部始終不發布校長聘書，還在24日再度發函給台大，要求重啟校長遴選，對此台大雖各方研議法律行動，並且台大校方也回應，不排除走上行政救濟的管道，但一名擔任台大自主聯盟顧問律師表示，提行政救濟根本沒用。

該名律師分析，教育部長吳茂昆上任後，隨即在4月27日晚間發布公文，駁回台大校長遴選結果，而公文非屬於「行政處分」，教育部更稱公文是「行政指導」，因此對外不具備法律效果，更缺乏主管機關的法律授權，只是要求台大重啟遴選，因此台大無從提出行政救濟。

至於教育部多次對外強調，駁回台大校長遴選案，在於以主管機關的角度進行適法性監督，但台大在遴選校長過程中，已指派3名代表加入遴選委員會，及代表教育部已在遴選階段，做到適法性監督的權責，而依照《大學法》的規定，基於大學自治的立場，教育部不能在公立大學遴選出校長後，再做准否的判斷，教育部對於公立大學校長遴選結果出爐後，只能做出聘用的行政處分，如果不聘任，已違反《行政程序法》第111條，及台大校長遴選過程並無不法，教育部無權讓行政處分失去效力，因此駁回台大校長遴選結果，教育部已逾越法治的權限。

至於教育部為何強調，公文是行政指導，不是行政處分，該名律師說，可見教育部法制處已有討論過，目的在於擋掉台大提出行政救濟，教育部自己也沒有涉及違法的可能。

不過，他強調，台大自己擁有校長的決定權，是否能讓管校長上任，取決於台大自身的決定，換言之，台大校方可自行研擬方式，先讓管上任，「反正台灣社會就是，誰敢硬幹，誰就贏！」

(旺報 )

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