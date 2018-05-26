醫界王陽明淚娶阿嬌 曝華航林依晨現況！男星相陪不孤單

2018年05月26日 18:33 中時電子報 吳玫穎

與「脫拉庫」主唱國璽吃飯。(取自Ivy Chao IG)

華航林依晨這幾日在英國展開閨密之旅。(取自Ivy Chao IG)

香港女團Twins成員鍾欣潼（阿嬌）終於找到人生幸福！她今（26日）在美國紐約洛杉磯五星級飯店舉行小型婚禮，以一襲深V開到肚臍眼的純白婚紗驚艷現身，甜蜜嫁給有「醫界王陽明」之稱的台灣醫生賴弘國。在網友一片祝福聲當中，男方過去與知名部落客前妻「華航林依晨」Ivy Chao的2年情也在再次被提起。

醫界王陽明曾與華航林依晨交往2年多，金童玉女組紅被譽為最速配情侶，2016年10月宣布閃電離婚，震驚大批追隨粉絲。不過華航林依晨並未透露分開原因，只表示：「沒有誰該愛誰一輩子，現在很清楚明白的是，我們已經走在不同道路上了。」

隨著醫界王陽明在紐約迎娶阿嬌，在婚禮上激動落淚地表示遇到了對的人：「遇到了對的人那是什麼感覺，今天走上來的時後，我就有這種感覺，我覺得跟她在一起很開心！」前妻的近況也引發外界好奇，甚至還有網友在她臉書上留言安慰「要堅強喔」。

不過大家真的不必為華航林依晨操心，因為她這幾天與都在英國旅行，身邊不僅有好姐妹「最正空姐」林佩瑤作伴，還在社群網站開心分享與「脫拉庫」主唱國璽一起享用牛排大餐的照片，悠閒自在的生活，連林佩瑤都忍不住在臉書感嘆好幸福啊！

(中時電子報)