萬安演習警搞創意文宣 網友偷告白「想躲女警懷裡」

三民一分局製作萬安演習宣導，網友偷告白想躲在女警懷裡。（柯宗緯翻攝）

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男警版則較務實，要大家別跟荷包過不去，15萬罰金可以夾娃娃1.5萬次。（柯宗緯翻攝）
網友偷告白想躲在女警懷裡。（柯宗緯翻攝）
三民一分局去年萬安宣導文宣「通鈴哨警」也引發話題。（柯宗緯翻攝）

「萬安41號」軍民聯合防空演習6月將登場，高雄三民一警分局製造Ｑ版宣導文宣，提醒民眾未配合疏散，在街上趴趴造，恐怕得付出15萬代價，喝包大師姐。男警版文宣笑稱，15萬可以夾1.5萬次夾娃娃機，夾到手軟，女警版則要大家「躲好躲滿」，更有網友偷偷告白「可以躲在你懷裡嗎？」

三民一分局相當有梗，去年就改編夯劇「通靈少女」，製作萬安宣導文宣「通鈴哨警」放上臉書，引發話題。今年則找來帥氣男警、正妹女警當海報文宣主角，男警提醒大家15萬元可以用來玩1.5萬次夾娃娃機、買4台遊戲機、上10年的健身房。

「女生版」則是提醒民眾，萬安演習時間一到要躲好躲滿，就可以替自己省下15萬元不用繳給政府。白話可愛的宣導方式，反而讓民眾對於不遵守演習指示的裁罰後果印象深刻。網友留言說「為了15萬，一定躲好躲滿，感謝提醒」，更有人搞笑說想躲在女警懷裡。

三民第一分局分局長戴台捷表示，「寧可千日不用，不可一日不備」，演習是讓民眾建立全民國防的觀念，居安思危，呼籲民眾及店家配合實施避難疏散，期能圓滿達成演習成效，而民眾對民防法較為陌生，盼藉由這次的宣導，讓民眾知道如果經規勸仍未能配合實施疏散、避難與交通、燈火、音響管制時，將依民防法第25條處罰3萬至15萬元，呼籲民眾配合萬安演習相關規定，勿以身觸法，傷了荷包。

(中時 )

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