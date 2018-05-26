高金素梅：斷交記者會 小英沒說出口的話

2018年05月26日 18:54 中時電子報 黃麗蓉

立法委員高金素梅。（本報系資料照片）

布吉納法索與我國斷交，蔡英文總統對此表示，邦交國離開我們，當然令人遺憾，但更令人遺憾的是，台灣的內部沒有辦法團結。她甚至說，作為總統，最重要的使命，就是捍衛台灣人的光榮與尊嚴。無黨籍立委高金素梅在臉書點出，蔡英文沒說出口的話就是，「有了光榮與尊嚴，過勞死、空汙死....，你們都可以死而無憾了。」

小英20日也四問在野黨，這兩年政府在處理兩岸關係上，「有沒有捍衛台灣的尊嚴？有沒有捍衛台灣人民的安全？有沒有堅持台灣的主權？有沒有堅持不挑釁的原則？這些我相信我們都做到了。」

高金素梅指出，兩年前的520，民衆有著期望；1年前的520，民衆失望了；今天的520，民衆絶望！其實，民眾的需求很簡單，期待的無非是安定、可向上發展的生活。簡單地說，就是更好的生活。像是無過勞的生活、無空汙的生活、無歧視的生活、無威權恐怖的生活、無核汙染食品的生活、無政治惡鬥的生活、無兩岸對抗的生活。

高金素梅強調，這些「無」的需求，不正是民衆期待的「台灣價值」嗎！2020年大家就用手中的選票，去實現「無」的需求，實現期待的「台灣價值」。

網友對蔡總統也有話說：「我們也很遺憾，蔡英文現在才瞭解台灣要團結，當妳砍了退休軍公教勞警消的退休金、抄了國民黨黨產、搶了婦聯會、硬生生『拔管』等倒行逆施的勾當後。妳要大家團結，這就像是土匪搶了你的家，還要你跟他道謝一樣卑鄙可笑！我也想『請教』蔡總統，妳知道團結兩個字要怎麼寫嗎？」、「妳上台執政，就先成立黨產會清算國民黨，把黨產凍結，害國民黨於死地，請問妳這時候喊什麼團結呢！妳都不留一條路給别人走，在野黨會挺妳才奇怪呢！」

(中時電子報)