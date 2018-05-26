創客界的F1賽車 板橋435藝文特區魅力滑車競賽

新北市長朱立倫26日參加創客young冒險樂園，拿著釣竿從清水高中獨創用腳踏車當動力的復古小漾釣魚場釣出魚時，獲得現場熱烈掌聲。（吳岳修攝）

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新北市長朱立倫26日參加創客young冒險樂園，騎著國高中組人氣王南山高中「南山豹」滑車，跟教育局長林奕華騎乘國小組第一名「貓頭鷹寶寶」滑車競速比賽（吳岳修攝）

新北市創客月26日在板橋435藝文特區舉行「魅力滑車競賽」， 38所國高中及小學師生發揮創客精神組隊，結合科學巧思與創意美感，設計帥氣又能跑的滑車，南山高中設計的「南山豹」拿下冠軍，新北市長朱立倫忍不住騎上去「豹走」一番，跟騎著小學組冠軍「貓頭鷹寶寶」的教育局長林奕華PK競速，圍觀師生沿途高喊市長加油，朱立倫也不負眾望衝線奪冠，氣氛熱絡。

新北市府整合局處及業界資源，致力將新北市打造成創客城市，2018年5月為「新北創客月」，精彩活動連連，5月間舉辦玩具改造活動、親子創客日及「迺夜市，饗自造」MAKER挑戰賽， 7、8月還有勞工局舉辦的創客體驗活動，新北市自造者嘉年華創客主題樂園也將在9月15至16日開幕。

26日在板橋435藝文特區舉行「魅力滑車競賽」，新北市38所國高中與小學分組競賽，每隊領取固定數量鋁製組合件，師生們結合科學創意及美感，動用簡單六角板手固定車體結構，不需焊接，降低組裝的門檻，發揮巧思拼製出一輛輛帥氣好看又能跑的滑車。

經過網路與現場投票計分後，國高中組由南山高中學生陳柏熙等人打造的「南山豹」，勇奪最佳人氣王，國小組則由泰山國小學生林永曄等人製造的「貓頭鷹寶寶」拿下第一，到場觀摩的市長朱立倫忍不住騎上南山豹，跟騎著貓頭鷹寶寶的教育局長林奕華PK競賽，在圍觀師生吶喊加油聲中，朱立倫最後衝線奪冠，也讓學生大喊「市長好棒！」

(中時 )

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