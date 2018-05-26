創客界的F1賽車 板橋435藝文特區魅力滑車競賽

2018年05月26日 19:58 中時 吳岳修

新北市長朱立倫26日參加創客young冒險樂園，騎著國高中組人氣王南山高中「南山豹」滑車，跟教育局長林奕華騎乘國小組第一名「貓頭鷹寶寶」滑車競速比賽（吳岳修攝）

新北市創客月26日在板橋435藝文特區舉行「魅力滑車競賽」， 38所國高中及小學師生發揮創客精神組隊，結合科學巧思與創意美感，設計帥氣又能跑的滑車，南山高中設計的「南山豹」拿下冠軍，新北市長朱立倫忍不住騎上去「豹走」一番，跟騎著小學組冠軍「貓頭鷹寶寶」的教育局長林奕華PK競速，圍觀師生沿途高喊市長加油，朱立倫也不負眾望衝線奪冠，氣氛熱絡。

新北市府整合局處及業界資源，致力將新北市打造成創客城市，2018年5月為「新北創客月」，精彩活動連連，5月間舉辦玩具改造活動、親子創客日及「迺夜市，饗自造」MAKER挑戰賽， 7、8月還有勞工局舉辦的創客體驗活動，新北市自造者嘉年華創客主題樂園也將在9月15至16日開幕。

26日在板橋435藝文特區舉行「魅力滑車競賽」，新北市38所國高中與小學分組競賽，每隊領取固定數量鋁製組合件，師生們結合科學創意及美感，動用簡單六角板手固定車體結構，不需焊接，降低組裝的門檻，發揮巧思拼製出一輛輛帥氣好看又能跑的滑車。

經過網路與現場投票計分後，國高中組由南山高中學生陳柏熙等人打造的「南山豹」，勇奪最佳人氣王，國小組則由泰山國小學生林永曄等人製造的「貓頭鷹寶寶」拿下第一，到場觀摩的市長朱立倫忍不住騎上南山豹，跟騎著貓頭鷹寶寶的教育局長林奕華PK競賽，在圍觀師生吶喊加油聲中，朱立倫最後衝線奪冠，也讓學生大喊「市長好棒！」

(中時 )