再會新竹市立棒球場暫別會 感性又熱鬧

新竹市立棒球場即將走入歷史拆除重建，市府26日晚間為其舉辦暫別會，告別舊球場。（陳育賢攝）

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新竹市立棒球場即將走入歷史拆除重建，市府26日晚間為其舉辦暫別會，告別舊球場。（陳育賢攝）
新竹市立棒球場即將走入歷史拆除重建，市府26日晚間為其舉辦暫別會，告別舊球場。（陳育賢攝）
26日晚間舉行的新竹市立棒球場暫別會，特別請來多位退役球星，右起劉義傳、黃煚隆、張泰山與鄭達鴻。（陳育賢攝）
新竹市立棒球場26日晚間舉辦暫別會，市長林智堅（中）感性向老球場道謝、再會。（陳育賢攝）

1976年落成的新竹市立棒球場因建物老舊，市府爭取8億經費在原址拆除重建，為替老球場送別，市府26日晚間於球場舉辦「再會啦！市立棒球場」暫別活動，邀請中華職棒OB球員張泰山等分享在此的奮戰回憶，另還有熱力四射的演唱會，送別會是感性又熱鬧。

這場再會啦送別會，從下午4點開始展開，先進行1系列的棒球小學堂、闖關體驗與兒童劇團表演，讓大小朋友在充滿回憶的球場內，一起話說當年的棒球場故事，之後還有接續登場的熱力樂團─麋先生、Boxing及Trash樂團熱情演唱，嗨翻全場球（樂）迷。

而老職棒明星座談會中，黃煚隆、劉義傳與鄭達鴻對於新竹棒球場場內的內野燈柱、與外野全壘打牆僅一牆之隔的民宅大樓，印象都極為深刻，認為這就是新竹球場最大的特色。

市長林智堅也感性的表示，這晚號召所有愛棒球的朋友一起走進球場，在外野草皮區坐著野餐、聽歌，用最親近新竹棒球場的方式向她說「再見」，要感謝這個球場過去42年來所帶來的每場賽事，她帶給我們無數歡笑聲、加油聲，汗水與淚水，「市立棒球場再會了」。

(中時 )

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