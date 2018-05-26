獼猴惹禍！太魯閣獼猴攻擊情侶 女摔落30階梯全身傷

花蓮太魯閣國家公園文天祥公園昨發生一起群喉攻擊遊客事件，造成遊客摔落30階樓梯，全身多處挫傷。（新城警分局提供）

友善列印
中時電子報
中國時報／

花蓮太魯閣國家公園文天祥公園昨發生一起群喉攻擊遊客事件，造成遊客摔落30階樓梯，全身多處挫傷。（新城警分局提供）

台灣獼猴惹禍了！1對情侶昨到太魯閣天祥遊玩，張女與外籍男友拿出相機拍照合影時，1隻公猴突然面露兇相，並頻頻發出恐嚇吱叫聲，2人見情勢不妙，拿起背包要離開現場時，帶頭的公猴竟帶著猴群追向2人，2人見狀拔腿就跑，男子從右方階梯跑下，張女則從另一邊奔逃，後因重心不穩而摔倒，向下滾了約30餘階梯，造成全身挫傷。

花蓮太魯閣國家公園天祥遊憩區的獼猴又闖禍，除了休息站的「猴強盜」不時偷走遊客的食物，或是闖進商店偷麵包，海拔485公尺的文天祥公園，也出現攻擊遊客的猴群，造成遊客滾落30階樓梯，全身多處挫傷，一度痛到昏厥。

花蓮太魯閣國家公園昨發生一起獼猴攻擊遊客事件，來自新北市的張姓女子與美籍男友登上文天祥公園，還沒來得及欣賞盆地美景，就被4隻猴群「圍攻」，帶頭的公猴面露兇相、咧嘴露齒，發出恐嚇吱叫聲，嚇得兩人分兩路狂奔，造成張女滾落30階樓梯，全身30多處挫傷，一度痛到昏厥。

警方指出，這次猴群追人事件是近年來第1宗意外事故，以往天祥地區人猴相安無事，只有零星幾件猴王在超商附近搶奪遊客食物之事件，可能是落單的遊客進入了猴群的地盤，才發生這次意外。天祥所員警已加強文天祥公園巡邏，同時呼籲遊客遠離猴群，勿隨意逗弄或餵食。

(中時電子報)

中壢菜鳥警 破獲移動兵工廠 花蓮》太魯閣天祥獼猴攻擊遊客 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。