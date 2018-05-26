獼猴惹禍！太魯閣獼猴攻擊情侶 女摔落30階梯全身傷

2018年05月26日 18:55 中時電子報 張祈 、 張國欽 中國時報／

花蓮太魯閣國家公園文天祥公園昨發生一起群喉攻擊遊客事件，造成遊客摔落30階樓梯，全身多處挫傷。（新城警分局提供）

台灣獼猴惹禍了！1對情侶昨到太魯閣天祥遊玩，張女與外籍男友拿出相機拍照合影時，1隻公猴突然面露兇相，並頻頻發出恐嚇吱叫聲，2人見情勢不妙，拿起背包要離開現場時，帶頭的公猴竟帶著猴群追向2人，2人見狀拔腿就跑，男子從右方階梯跑下，張女則從另一邊奔逃，後因重心不穩而摔倒，向下滾了約30餘階梯，造成全身挫傷。

花蓮太魯閣國家公園天祥遊憩區的獼猴又闖禍，除了休息站的「猴強盜」不時偷走遊客的食物，或是闖進商店偷麵包，海拔485公尺的文天祥公園，也出現攻擊遊客的猴群，造成遊客滾落30階樓梯，全身多處挫傷，一度痛到昏厥。

花蓮太魯閣國家公園昨發生一起獼猴攻擊遊客事件，來自新北市的張姓女子與美籍男友登上文天祥公園，還沒來得及欣賞盆地美景，就被4隻猴群「圍攻」，帶頭的公猴面露兇相、咧嘴露齒，發出恐嚇吱叫聲，嚇得兩人分兩路狂奔，造成張女滾落30階樓梯，全身30多處挫傷，一度痛到昏厥。

警方指出，這次猴群追人事件是近年來第1宗意外事故，以往天祥地區人猴相安無事，只有零星幾件猴王在超商附近搶奪遊客食物之事件，可能是落單的遊客進入了猴群的地盤，才發生這次意外。天祥所員警已加強文天祥公園巡邏，同時呼籲遊客遠離猴群，勿隨意逗弄或餵食。

(中時電子報)