2018年05月26日 19:14 中時 張祈

花蓮太魯閣國家公園文天祥公園昨發生一起群喉攻擊遊客事件，造成遊客摔落30階樓梯，全身多處挫傷。（新城警分局提供）

花蓮》太魯閣天祥獼猴攻擊遊客 遊客摔落30階樓梯

張祈／花蓮報導

花蓮太魯閣國家公園天祥遊憩區的獼猴又闖禍，除了休息站的「猴強盜」不時偷走遊客的食物，或是闖進商店偷麵包，海拔485公尺的文天祥公園，也出現攻擊遊客的猴群，造成遊客滾落30階樓梯，全身多處挫傷，一度痛到昏厥。

花蓮太魯閣國家公園昨發生一起獼猴攻擊遊客事件，來自新北市的張姓女子與美籍男友登上文天祥公園，還沒來得及欣賞盆地美景，就被4隻猴群「圍攻」，帶頭的公猴面露兇相、咧嘴露齒，發出恐嚇吱叫聲，嚇得兩人分兩路狂奔，造成張女滾落30階樓梯，全身30多處挫傷，一度痛到昏厥。

天祥派出所員警賴彼得指出，25日下午張女與男友攀登至文天祥最高處，準備欣賞天祥美景，先是看到2大2小共4隻獼猴安靜坐在樹下，2人不以為意拿出相機合影，帶頭的公猴突然面露兇相，頻頻發出恐嚇的叫聲，兩人間情勢不對，拿起背包要逃離現場。

兩人分兩路向下跑，母猴帶著2隻小猴追上張女，造成張女心急，失去重心，滾落30多階樓梯跌至馬路上，猴群這才停止追趕，張女全身多處挫傷，兩隻腳踝也因側翻腫脹，痛到昏厥，所幸送醫後並無大礙。

天祥派出所長葛後遠指出，這是近年來第一起猴群追人事件，過去天祥地區人猴相處「融洽」，僅有零星猴王偷竊事件，園內也樹立多支告示牌，呼籲民眾不要餵食獼猴，未來會加強警力巡視，避免遊客落單山內。

他也疑醒遊客，台灣獼猴地域性強，遊客切勿對他們挑逗，若遇到猴群下山遊蕩覓食，應立即閃避，並通知警消人員到場處理，千萬不能任意餵食猴群，避免勾起猴群野性，發生憾事。

(中時 )