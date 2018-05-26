謝謝你陪我一起變老 千歲公嬤婚紗走秀圓夢

2018年05月26日 19:00 中時 譚宇哲

「阿公阿嬤圓夢婚紗秀」邀請總歲數超過6000歲的80位阿公、阿嬤參與。（譚宇哲攝）

「謝謝你陪我一起變老！」新北市三重區26日舉辦「阿公阿嬤圓夢婚紗秀」，邀請總歲數超過6000歲的80位阿公、阿嬤，身穿白紗、禮服，牽著老伴的手步上紅毯，除了填補許多阿公阿嬤不曾穿婚紗走紅毯的缺憾，也紀念一起變老的海誓山盟。

「阿公阿嬤圓夢婚紗秀」由弘道老人福利基金會免費提供婚紗，三重穀保家商時尚造型科師生替阿公阿嬤梳化做造型，吸引40對銀髮夫妻共襄盛舉，共伴人生歲月也共譜生命故事的老人家，在經歷人生歷練後，重溫當「新人」的喜悅，讓不少阿公阿嬤喜極而泣。

其中，82歲的陳鈿鍇與81歲的林麗華夫妻是結婚超過50年的「鑽石婚」，陳鈿鍇說，年輕時在外打拚工作，都是太太在家獨力照顀小孩，含辛茹苦，後來太太坐輪椅行動不便，都由他獨自照顧、不假他人之手，也因為一路走來相互扶持，夫妻2人更加珍惜彼此。陳鈿鍇推著坐輪椅的林麗華進場時，林麗華開心地說：「好像回到新婚那一天！」

主辦活動的三重區光田里長吳勝表示，以前年代生活艱辛，婚紗是極度奢侈品，許多長者在物質匱乏的當時結婚無法披上婚紗，心中難免留下些許遺憾，這場婚紗秀有別於一般婚禮，「新人」是家族的大家長，在兒孫的見證下，步上幸福紅毯。

(中時 )