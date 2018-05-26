綠營南市初選內鬨自爆弊案 成高思博現成攻擊素材

2018年05月26日 19:24 中時 程炳璋

民進黨台南市長初選內鬨時攻擊黃偉哲的文宣，近日成為高思博「以彼之道，還施彼身」的現成素材。（高思博陣營提供）

民進黨台南市長初選內鬨的自爆弊案，成了國民黨台南市長參選人高思博「以彼之道、還施彼身」的現成素材，他近日將民進黨台南市長提名人黃偉哲的前國會助理曾碧珠涉嫌兩件弊案，作為攻擊文宣，黃偉哲26日回應盼檢調還原真相。

黃偉哲前國會辦公室主任曾碧珠前年涉嫌向台商索取辦證與公關服務費3000萬，佯稱可爭取台灣貨品進口大陸所需的證明文件，但事後申請到的卻是假證，讓台商血本無歸，對曾女提告詐欺與偽造文書罪名。

此案在今年初民進黨台南市長初選參選人內鬨時被周刊爆出，黃偉哲一度民調跌落好幾個百分點，近日時代力量立委黃國昌又爆出曾碧珠涉嫌大創百貨弊案。

日本大創百貨兩年前因非法進口日本核災食品，遭台灣政府裁罰禁止進口貨品來台6個月，但在禁止進口的6個月期間，大創仍進口了2000多噸貨品來台灣，黃國昌踢爆是曾碧珠居中喬事。

黃國昌26日再自臉書發文，左打高思博為自己選舉利益的攻擊動作令人作嘔，右打黃偉哲謊話連篇，認為曾碧珠又不是立委，哪有本事當大創真正的門神，認為背後有黃偉哲撐腰。

曾碧珠連續涉及弊案，不只成為綠營台南市長初選時的攻擊目標，現在還成為高思博借力使力的現成素材，除了緊咬黃偉哲需為前幕僚弊案出面說明，還認為黃可能涉嫌受賄罪。

高思博指出，黃偉哲雖然與曾碧珠切割關係，但弊案發生時曾女仍是黃偉哲辦公室主任，領公家費用，具備公務員身分。若是曾女利用背後黃偉哲撐腰，涉及不法壓迫政府機關，又向廠商收錢，就構成違背職務的受賄罪。如果只是開個協調會讓廠商誤解事情可以成功，則也有詐欺罪之嫌。

黃偉哲陣營表示，禁止核災食品進口是國家政策，不是國會議員能「喬」得動，怎可能會有利益掛勾？全案單純是選民服務，卻因選舉遭抹黑，檢調已介入調查，盼還原真相。

(中時 )