新北校園廣告人邀網紅HOWHOW開講 勇敢嘗試創作

新北市府新聞局舉辦校園廣告人徵件活動，邀請知名Youtuber陳孜昊（HOW HOW）開講（圖由新北市府新聞局提供）

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中時
吳岳修
知名Youtuber陳孜昊（HOW HOW）應新北市府邀與近500名學生演講，會後與學生們大合照（圖由新北市府新聞局提供）

新北市府新聞局舉辦2018「新北校園廣告人」徵件活動，26日在國立台灣圖書館演藝廳舉辦行銷講座，網紅HOWHOW陳孜昊到場分享網路影片爆紅秘訣，及成為專職Youtuber創作歷程，吸引近500位同學現場聆聽，陳孜昊鼓勵所有學生：「勇敢嘗試找興趣、多看多聽多體驗」，才能創作出最好的作品。

知名Youtuber陳孜昊（HOW HOW）在講座中以「為什麼要把自己只有一次的人生，浪費在不喜歡的工作上」為主題，鼓勵同學勇敢嘗試、找出興趣，日常生活中「多看、多聽、多體驗」，才能成為專職Youtuber。

陳孜昊也傳授授如何與廠商提案心法，廠商總希望突顯商品，但Youtuber最吸引人在於個人特色，透過和廠商溝通，融合商品與創意風格的影片，才是讓網友買單的不二法門。

「2018新北校園廣告人」徵件活動熱烈，吸引209件作品、600多位廣告新秀參與，包括報名人數、徵件數量、拍攝主題與影片風格皆屬歷年之最，其中不乏來自中國大陸、港澳及日本的學生。

新聞局與聯廣傳播集團、台灣智威湯遜、雪芃廣告及華苑映創等國內4家知名廣告公司合作，打造黃金級影像工作坊課程，不僅廣告業界大師們親自指導，前30強入選者將再參與6月份複選面試，第一名不僅可獲15萬首獎獎金，前10強還可獲得參與影像工作坊機會。

(中時 )

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