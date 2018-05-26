新北市義消及消防競技大賽選拔 女力時代正夯

全國消防競賽規定須有2名女性消防人員，且設定為第一棒及最後一棒，因此今天的選拔賽，這些娘子軍格外成為「追焦」的目標。（吳家詮翻攝）

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中時電子報
藉著消防競技切磋，促進消防及義消人員情感交流。（吳家詮翻攝）

新北市政府消防局今天在板橋區第一運動場舉行選手選拔賽，競技項目包含橫渡救生、火災搶救5項連續動作及全副武裝大隊接力，其中全副武裝大隊接力規則，參加競賽人員須有2名女性消防人員，且設定為第一棒及最後一棒，因此今天的選拔，這些娘子軍格外成為「追焦」的目標。

因消防界隨時代演變現在進入「女力時代」，女性同仁雖在體能上與男性有些許落差，但參加競賽的女性消防人員於平日訓練強度又再加倍努力，本次全副武裝大隊接力競賽，選手中有口條極佳多次主持大型活動的汐止分隊梁雅婷、還有從國中時代就熱愛馬拉松路跑活動，且獲優異成績的鶯歌分隊徐逸彤、曾是東吳大學校隊熱血籃球員的蘆洲分隊許靳屏、更有曾拍過消防月曆特搜大隊賴冠潔、第四大隊陳薇安及新莊分隊李毓庭等顏値出眾的消防正妹群，個個展現出巾幗不讓鬚眉之氣勢，對於全副武裝大隊接力競賽展現勢在必得之氣魄。

新北市政府消防局今天在板橋區第一運動場舉行選手選拔賽，局長黃德清勉勵參賽人員努力以赴。（吳家詮翻攝）
另外同時身為總隊長的新北市議長蔣根煌，對於本次消防及義消競技大賽十分重視，特別到場為眾多選手加油打氣。（吳家詮翻攝）

另外同時身為總隊長的新北市議長蔣根煌，對於本次消防及義消競技大賽十分重視，特別到場為眾多選手加油打氣，在目前消防人員勤務繁重的情況下，義消的存在實在非常有幫助，透過與消防人員各項訓練的配合，將會使得新北市的安全更加可靠。

全國義勇消防人員競技大賽於84年由內政部消防署發起，並由北、中、南區直轄市、縣(市)消防局輪流辦理，目的是為提昇及徹底檢視全國義勇消防人員的救災能力，冀望能更加精進地保障全體國民生命財產安全。今年將由內政部消防署主辦於10月20日（星期六）在南投訓練中心辦理更增加消防人員競技項目，藉以競技切磋，促進消防及義消人員情感交流。

(中時電子報)

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