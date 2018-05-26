萬妮達噹J.Sheon 講笑話「很像我爺爺」

萬妮達昨晚開唱。(摩登天空提供)

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萬妮達昨晚請到J.Sheon站台。(摩登天空提供)

大陸饒舌歌手萬妮達25日在台灣舉辦「Do You Understand」巡迴演唱會台北場，並邀請到金曲準新人J.Sheon擔任嘉賓，原本話不多的萬妮達也不斷半開玩笑的虧J.Sheon，說他講的笑話「很像我的爺爺」，讓歌迷感受到兩人的好交情頻頻勸架大喊：『不要吵架！！』

J.Sheon先是演唱〈啵啦〉、〈天菜〉，並和萬妮達合唱他的歌曲〈You’ll never know〉，J.Sheon也首度和萬妮達合唱〈場上稱霸〉，而J.Sheon為了這次合作特別進錄音室重新混編了這首歌，加進了人聲，誠意十足。

萬妮達說，自己深怕出席的歌迷不多，剛開始時對於來台北辦演唱會非常沒有信心，但朋友告訴她不用怕還是很多人聽她的音樂，直到站上舞台那一刻看到台下滿滿支持她的熱情歌迷，才放下心中的大石頭，且歌迷都能跟著大聲唱和。

開場播放〈前程似錦〉紀錄片，將萬妮達這一路的音樂歷程做了整理，接著她穿漆皮亮面小可愛，露出小蠻腰，以氣場強大的女王架勢飆唱〈Understand〉，炒熱現場氣氛。

萬妮達也說，最開心的就是終於可以一嚐朝思暮想的藥燉排骨，她表示上次來台灣時，吃到了藥燉排骨後驚為天人，因此這次即便是夏天來行程忙碌，仍不忘要去夜市找藥燉排骨。而她也希望能去墾丁、台中走走，但可惜這次行程滿檔，希望下次可以有機會專程來台灣度假。

(中時 )

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