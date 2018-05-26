獨家》又見職業學生！台大學代會議長任姚文智寫手

2018年05月26日 19:32 旺報 李侑珊

面對台大校長遴選事件，台大學代會多次強調應重啟遴選，並支持教育部駁回遴選結果，台大學代會議長周安履也曾指控，台大校長當選人管中閔未揭露企業獨董身分，沒有做到利益迴避，近日卻有消息指出，周生在民進黨立委姚文智團隊擔任寫手，協助姚撰寫競選文宣，未揭示政黨立場，不只失去擔任學生幹部的公正性，身分等同於職業學生，顯示民進黨力量進入校園。

民進黨立委姚文智積極爭取參選臺北市長，吸引年輕族群支持；據了解，大約36名的20多歲的青年，在網路成立「9911」群組，並協助撰寫競選文宣與從事宣傳活動，而多次對外傳達「反管」立場的台大學代會議長周安履，也隸屬團隊成員。

本報記者獨家取得姚文智團隊「9911輿情姚起來」輿情工讀生班表，班表清楚羅列分工項目、值勤時間，而在主要工作項目部分，則包含：每天晚上寫「姚姚」的故事一篇、開直播、找新聞與臉書回文、製作有趣的政策短片及圖卡，以及邀請立委拍攝影片，談論眼中的姚文智。至於分工方面，周安履的工作則為撰寫文章，主題則是姚文智的政績與求學經歷。

由於台大校長遴選事件尚未落幕，身為台大校務會議代表的周安履，多次透過台大學代會平臺、個人臉書、電視節目等管道，多次對外發表「反管」言論，卻又同時擔任姚文智寫手，並且在輿情小組排班時段都還有到校上課，與民進黨關係密切，引發擁有職業學生身分的疑慮。

一名熟知民進黨青年團體的知情人士指出，周生在姚團隊所負責的工作是撰寫「姚姚的故事」，即代表他是姚文智身邊的人，身分宛如職業學生，如此呈現的不只是民進黨力量進入台大校園，周生多次指控管未利益迴避，未揭露獨董身分，自己卻沒有揭露政黨立場，更以台大學生代表身分對外發言，表達對台大校長遴選案的立場，欺騙大眾與學生的信任。

「他到底是基於學代的良心反管，還是在為政黨工作？」另一名不具名的台大學生會幹部痛批，周生就是「綠衛兵」，其言行宛如「一粒老鼠屎」，害所有台大學生代表被貼上綠色政治標籤。而台大學代會將在31日舉行學代會選舉，周生將4度參選學代，但周生目前以大四，「在下學期參選，擺明要延畢，這不是職業學生，那什麼才是？」

至於青年成立「9911」群組挺姚文智，姚辦回應，不清楚此事，但不排除是學生自行籌組，不願多談；周安履則稱，不清楚這件事情，也直接否認擔任寫手，針對外界質疑他是職業學生，則希望媒體不要做個人性的報導，比我政治色彩更鮮明的學代候選人，大有人在，無需過於針對他。

(旺報 )