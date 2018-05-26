台中《印樣白冷圳》紀錄片 政大中文影展首映

2018年05月26日 19:45 中時 盧金足

台中大甲溪上游的白冷圳，以「倒虹吸管」原理打造，是當時亞洲地區長度最長，工程難度最高的灌溉水圳。（圖／台中市府提供）

台中市府新聞局長卓冠廷表示，市長林佳龍非常支持，希望台中市政府未來每年都能支持至少一部的紀錄片拍攝。（圖／台中市府提供）

台中市政府新聞局出品、金馬獎最佳導演黃信堯最新作品《印樣白冷圳》26日在華山光點「政大中文影展」首映。新聞局長卓冠廷表示，位於台中大甲溪上游的白冷圳以「倒虹吸管」原理打造，是當時亞洲地區長度最長，工程難度最高的灌溉水圳，市府與金馬獎導演黃信堯合作拍攝紀錄片，藉由罕見「無對白」式拍攝手法，讓人凝視這偉大工程。

卓冠廷表示，台灣民眾對於日本建築師八田與一所興建的嘉南大圳耳熟能詳，台中也有一個非常偉大的白冷圳灌溉工程，設計者為磯田千雄，這在當時可說是亞洲地區長度最長，工程難度最高，以「倒虹吸管」原理所打造的灌溉水圳，也因此工程引進大甲溪豐沛水源，孕育出全國知名的新社香菇、枇杷、葡萄、桃子、花卉等農產品。

為讓世人了解這段故事與歷史，台中市府與金馬獎導演黃信堯合作拍攝紀錄片，他以在台灣極為罕見「無對白」式拍攝方式，記錄這項重大工程，並著重在現狀的點點滴滴，讓觀賞者可重新思考一切，對於這段工程史有更多認識與體驗。

卓冠廷說，市長林佳龍非常支持，希望台中市政府未來每年都能支持至少一部的紀錄片拍攝，尤其在此部紀錄片的拍攝過程中，新聞局全程尊重導演的創作理念，並全力給予支持與協助，期待好作品被大家看見。

紀錄片導演黃信堯表示，歷史上有許多知名水利工程已停用，只能供後人瞻仰，然而白冷圳從上世紀20年代完工至今仍在使用，經歷過921地震的整修，仍然是一條「活」的水圳。

「重新思考白冷圳與人的關係，所以我每到一處拍攝時，決定先沉澱心情聆聽當地的水聲、風聲，感受白冷圳帶給我的想像！」黃信堯說，白冷圳的歷史與重要性在許多文獻已經記載，由他拍攝完成的《印樣白冷圳》希望引領觀眾透過「凝視」影像與聲音，不僅關注水圳本身，更從大甲溪的源頭合歡溪，展開一段水的公路旅行，重新詮釋「水」、「土地」與「人」之間的連結。

黃信堯也特別感謝台中市政府，在紀錄片拍攝期間，市府相當尊重自己的影片風格及創作方式，讓他有機會將他所實地觀察到的白冷圳呈現給大家，這部作品可說是他目前創作中片長最長的作品。

金馬影展執行長同時也是政大中文影展的指導老師聞天祥表示，這部電影是第二屆政大中文影展的首映片，這個影展也是他在政大所開的一堂課「影展研究與經營實務」的延伸，辦理影展的所有工作人員都是選修這堂課的學生。

該影展邀請金馬獎導演黃信堯擔任焦點影人，並選映《唬爛三小》、《沈沒之島》及《印樣白冷圳》等三部影片，更感謝台中市政府作為出品方，讓更多人有機會欣賞這部珍貴的紀錄片，讓大家深入認識白冷圳的歷史典故。

新聞局指出，「白冷」位居於大甲溪畔，「白冷圳」自此取水後、翻山越嶺將水源帶入新社台地，為當地「看天田」有下雨、才有水源的旱田，帶來穩定充足的水源、讓新社成為培育甘蔗蔗苗及各類農作物種苗改良繁殖基地，為往後台灣各種花卉、經濟作物育苗改良奠基。

有感於白冷圳對於大台中山城地區農業的貢獻，新聞局特別出品《印樣白冷圳》，提升影片藝術層次，採用高畫質4K拍攝技術，讓更多民眾認識「白冷圳」。

(中時 )